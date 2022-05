(LĐ online) - Sáng 13/5, Đoàn cán bộ của Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566. Tiếp đoàn có Hòa Thượng Thích Thanh Tân - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng đông đủ quý vị chư tôn Hòa Thượng.

Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 năm 2022

Thay mặt Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Văn Sơn đã thăm hỏi, chúc các vị chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử dồi dào sức khỏe và đón một mùa Phật Đản an vui, thắm tình đạo vị. Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh khẳng định sự tích cực tham gia, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung tay cùng với các cấp chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và an sinh xã hội thời gian qua của Giáo hội Phật Giáo tỉnh đã góp phần quan trọng trong sự phát triển chung về kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Nguyễn Văn Sơn chia sẻ thêm, trong số hàng ngàn những người con ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ hàng năm, luôn có rất nhiều con em là Phật tử. Đồng thời khẳng định Phật giáo luôn có sự đồng hành, hỗ trợ đối với LLVT trong thực hiện các nhiệm vụ. Và trong thời điểm đại dịch Covid -19 vừa qua, tình cảm gắn bó ấy càng thêm thắm thiết và sâu đậm hơn bao giờ hết. Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh bày tỏ mong muốn thời gian tới các chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng giàu đẹp và tiếp tục đồng hành cùng LLVT.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Tân bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh. Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khẳng định Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng với các chức sắc trên địa bàn sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, nguyện làm theo đường hướng Đức Phật dạy “từ bi - trí tuệ - đoàn kết”...tổ chức Đại lễ Phật đản trang trọng, ấm cúng cho bà con Phật tử, quý Tăng, Ni để cầu mong một mùa Phật đản mang đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc cho chúng sinh. Và Phật giáo sẽ luôn đồng hành cùng LLVT trong công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

NGỌC NGÀ