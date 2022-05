Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tiếp xúc với cử tri huyện Cát Tiên

(LĐ online) - Sáng 5/5, để chuẩn bị cho chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ban Tư pháp của Quốc hội và ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đức Phổ (huyện Cát Tiên).

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội tiếp xúc với cử tri xã Đức Phổ (huyện Cát Tiên)

Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Cát Tiên cùng đông đảo cử tri và Nhân dân địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Hiển thông tin đến cử tri địa phương những nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2022 của cả nước và 4 tháng đầu năm của tỉnh Lâm Đồng. Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ khai mạc từ ngày 23/5 đến ngày 18/6/2022 bằng hình thức họp tập trung tại Thủ đô Hà Nội.

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền

Kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật sửa đổi - bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến 6 dự án luật sẽ được trình tại Kỳ họp.

Tại Lâm Đồng, trong Quý I năm 2022, tuy dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã góp phần quan trọng để kinh tế - xã hội địa phương phát triển ổn định. Qua đó, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ khi các chỉ tiêu trên các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt 4.744,2 tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 4,76% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.988,7 tỷ đồng, bằng 38,35% dự toán và tăng 3,9% so với cùng kỳ; lượng khách du lịch đến Lâm Đồng 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 2,3 triệu lượt, tăng 33% so cùng kỳ.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Phổ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đức Phổ đã kiến nghị nhiều vấn đề người dân địa phương quan tấm như: Hiện nay, giá xăng dầu và vật tư nông nghiệp đang ngày càng tăng cao gây nhiều khó khăn để người dân đầu tư sản xuất, cần được xem xét điều chỉnh, bình ổn giá phù hợp. Cần có chính sách để hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ ở thôn, tổ dân phố để khích lệ tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ. Việc giải quyết các chế độ chính sách cho người có công, hộ nghèo trên địa bàn còn nhiều hạn chế; trong đó, đặc biệt là công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Cần có giải pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân Tây Nguyên, miền Trung và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong mùa khô. Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và Đồng Nai còn diễn biến phức tạp gây sạt lỡ đất. Công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền; đồng thời, giải trình làm rõ những vấn đề mà cử tri, Nhân dân địa phương quan tâm; giao các ngành chức năng của huyện và UBND xã Đức Phổ khẩn trương tiếp thu, giải quyết những vấn đề tồn đọng mà bà con kiến nghị thuộc thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người dân.

Cử tri xã Đức Phổ kiến nghị nhiều vấn đề người dân quan tâm

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiếp thu, giải trình những ý kiến, kiến nghị của cư tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đồng thời, giao các sở, ngành liên quan tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công và xóa nhà tạm cho hộ nghèo; có giải pháp bố trí vốn để nâng cấp các trạm bơm, hệ thống kênh mương thủy lợi đang xuống cấp trên địa bàn huyện Cát Tiên; chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn…

Thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Trần Đình Văn đã tiếp thu, ghi nhận các vấn đề kiến nghị của cử tri; đồng thời, giải trình cụ thể, thấu đáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị còn lại được Đoàn ĐBQH ghi nhận bằng văn bản để trình Quốc hội xem xét, giải quyết trong Kỳ họp tới đây.

Ông Trần Đình Văn cũng đã biểu dương các cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đóng góp chính đáng, xác thực cho sự phát triển chung của địa phương nói riêng và cả nước nói chung; đồng thời, đề nghị xã và huyện Cát Tiên cần xem xét, xử lý thấu đáo những vấn đề thuộc thẩm quyền cho người dân; tuyên truyền, phổ biến, công khai quy hoạch sử dụng đất rộng rãi đến người dân; tập trung xem xét, hoàn thiện hồ sơ để cấp vốn xoá nhà tạm cho hộ nghèo; huyện Cát Tiên sớm thực hiện các quy hoạch sử dụng đất cụ thể đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội; việc hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi nếu ảnh hưởng đến đời sống người dân cần được xem xét, hỗ trợ để đảm bảo tư liệu sản xuất và cuộc sống cho bà con.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

KHÁNH PHÚC