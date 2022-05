Hội nghị giao ban báo chí tháng 5 năm 2022

(LĐ online) - Chiều 11/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 5/2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Sở TTTT. Tham dự có ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng, Hội Nhà báo, Tạp chí Lang Bian, Đặc san Dalat Info, Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4/2022 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 5/2022

Tại hội nghị, ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 4 năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2022; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian vừa qua, các giải pháp đấu tranh với hoạt động trái pháp luật của Nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”, một số kết quả bước đầu việc điều tra, xử lý sai phạm trong việc hiến đất mở đường, phân lô, tách thửa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về kết quả Tuần lễ vàng du lịch năm 2022.

Đại diện các sở, ngành cung cấp thông tin cho báo chí tại hội nghị

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành cung cấp thông tin, các phóng viên đã đặt các câu hỏi liên quan đến một số vấn đề như: Kết quả một số vụ án phòng chống tham nhũng nổi cộm trên địa bàn tỉnh; Những căn cứ và cơ sở để tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 kéo dài 3 tháng vào cuối năm nay; Hiện nay nhiều nông dân có đất sản xuất lâu năm và đã được cấp sổ nông nghiệp nhưng lại bị quy hoạch thành đất lâm nghiệp gây khó khăn cho người dân trong sản xuất và kinh doanh; Cần xử lý dứt điểm nạn “cò” du lịch, thổi giá phòng gây ảnh hưởng đến chất lượng du lịch khiến lượng khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng giảm mạnh, nhất là trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua; Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là tình trạng lợi dụng, núp bóng hoạt động bồi lắng, nạo vét lòng hồ, lòng sông để khai thác khoáng sản…

Các phóng viên đặt câu hỏi tại hội nghị

Trước câu hỏi của các nhà báo, người phát ngôn của UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời và cung cấp những thông tin liên quan. Đặc biệt, người phát ngôn của UBND tỉnh cũng đính chính thông tin việc tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm nay tổ chức kéo dài 3 tháng là chưa chính xác, vấn đề này UBND tỉnh đang xem xét, lên kế hoạch và cung cấp thông tin cho người dân và du khách trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh thời gian qua. Định hướng báo chí và thông tin tuyên truyền trong tháng 5, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo quan tâm tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng như: 118 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904-01/5/2022); 204 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2022); 68 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2022); 27 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995-10/5/2022); Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2022); 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); 121 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2022); 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022) và các ngày lễ kỷ niệm khác…

Đồng chí Bùi Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 5 năm 2022; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 29-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với chuyên đề của tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, phản ánh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em; tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì; tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

TUẤN HƯƠNG