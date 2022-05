Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần làm sáng rõ những giá trị khoa học-thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để đẩy mạnh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 53 năm ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).

Chủ trì hội thảo có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cùng tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, các địa phương có nhiều gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đông đảo đại biểu có chuyên đề tham gia tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh.

Nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1969), Người đã viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam và sự cần thiết phải nâng cao đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên nói chung, thế hệ trẻ nói riêng. Đồng thời, chỉ ra những biểu hiện, tác hại của chủ nghĩa cá nhân và nêu lên một số giải pháp chống chủ nghĩa cá nhân.

Hơn nửa thế kỷ sau khi ra đời, đến nay tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với mỗi cán bộ, đảng viên. Tác phẩm là di huấn, là lời căn dặn mà Người để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng.

Việc tổ chức hội thảo nhằm làm rõ hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và làm sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để ôn lại, ngẫm nghĩ, để hiểu sâu sắc hơn những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và để mỗi người tự nhìn nhận lại chính mình, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, vươn lên xứng đáng là công bộc của Nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, hội thảo được tiến hành vào những ngày tháng 5, hướng tới ngày sinh nhật Bác, là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; đặc biệt đây cũng là dịp cùng nhau trao đổi, nghiên cứu sâu hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, là tài sản vô giá mà Người để lại cho toàn Đảng và nhân dân ta, vẫn còn vẹn nguyên giá trị thời sự, là ngọn đuốc soi sáng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện hiện nay.

Với tinh thần và ý nghĩa đó, Ban Tổ chức hội thảo mong được lắng nghe ý kiến, tham luận của các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học, tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung chính sau đây:

Một là, làm rõ hơn nữa những nội dung cơ bản, tầm vóc, giá trị và đóng góp của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đối với phát triển lý luận về xây dựng Đảng và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; tập trung phân tích, luận giải sâu hơn về nội hàm của “đạo đức cách mạng”, bản chất, hệ lụy của “chủ nghĩa cá nhân”, cũng như mối quan hệ giữa nâng cao đạo đức cách mạng với đấu tranh, xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân thời gian qua; phân tích những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách của người cán bộ, đảng viên.

Ba là, đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

Bốn là, khẳng định ý nghĩa soi đường, giá trị dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiện nay; nhất là ý nghĩa của những chỉ dẫn của Người về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, chúng ta càng có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để tin tưởng vững chắc rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là và mãi là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã trình bày các chuyên đề, được chia làm hai phần, gồm: Một số vấn đề lý luận về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển lãm trưng bày 4 loại sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản, gồm: (1) Những cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết; (2) Những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; (3) Những tấm gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4) Những cuốn sách do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xuất bản với hơn 200 đầu sách.

Triển lãm cũng trưng bày gần 100 bảng ảnh với hơn 500 bức ảnh giới thiệu về chuẩn mực đạo đức và kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và hoạt động của các Đảng ủy trực thuộc 2 Đảng bộ Khối.

Triển lãm góp phần làm rõ hơn nội dung của hội thảo, đồng thời tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của 2 Đảng bộ Khối.

Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 30/5/2022, sau hôm khai mạc được chuyển về Hội trường tầng 8, trụ sở 2 Cơ quan Đảng ủy Khối, số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tiếp tục trưng bày và tuyên truyền.

