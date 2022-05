Tập huấn kiến thức về quyền con người cho các cơ quan báo chí

(LĐ online) - Sáng 30/5, tại TP Đà Lạt, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp tập huấn kiến thức về quyền con người cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban điều hành Đề án Giáo dục quyền con người phát biểu khai mạc chương trình tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có 35 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí các tỉnh khu vực miền Trung và phía Nam.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban điều hành Đề án Giáo dục quyền con người cho biết, chương trình tập huấn nhằm mục đích cập nhật kiến thức, thông tin về quyền con người và giáo dục quyền con người, từ đó nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các học viên được cập nhật các chuyên đề và tham gia thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quyền con người

Trong 3 ngày, từ ngày 30/5 - 1/6, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã được giới thiệu khái quát về quyền con người; các chuẩn mực và cơ chế quốc tế về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam; quan điểm, chính sách, pháp luật Việt Nam về quyền con người và tự do báo chí; kỹ năng, nghiệp vụ báo chí nhằm thúc đẩy, bảo vệ quyền con người và ngăn ngừa vi phạm quyền con người ở Việt Nam; tiếp cận dựa trên quyền trong tác nghiệp báo chí… Các chuyên đề sẽ do các giảng viên, chuyên gia của Viện Quyền con người - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Thông tin - Truyền thông trình bày.

Để khóa tập huấn đạt kết quả cao, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi đề nghị các giảng viên tham gia khóa tập huấn tập trung truyền tải những nội dung cơ bản nhất, cập nhật nhất về quyền con người; chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực, giành nhiều thời gian tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin; gợi mở, định hướng, cung cấp tài liệu cho học viên để họ chủ động tiếp cận nội dung quyền con người. Đối với học viên tham gia khóa tập huấn, cần tham gia đầy đủ các buổi tập huấn; tích cực phát biểu, thảo luận, chia sẻ để nâng cao hiệu quả các buổi tập huấn; chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi kinh nghiệm để tích lũy được một cách tối đa kiến thức về quyền con người nhằm phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

HỒNG THẮM