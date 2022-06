24 cán bộ, chiến sỹ công an thi tuyên truyền viên giỏi

(LĐ online) - Sau 1 ngày tranh tài, Hội thi tuyên truyền viên giỏi do Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã kết thúc và thành công tốt đẹp vào chiều 8/6. Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thượng tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội thi.

Ban tổ chức trao giải cho các thi sinh xuất sắc

Với sự tham gia của 24 thí sinh là cán bộ, chiến sỹ đến từ các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh cùng tham gia tranh tài. Qua đó, Ban tổ chức đã chọn 16 thí sinh có kết quả xuất sắc nhất để tiếp tục đi vào vòng trong.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình, thi thuyết trình và thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Với các nội dung tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, môi trường, tuyên truyền biển đảo, xuất nhập cảnh trái phép; an ninh mạng; phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, các thí sinh sẽ tự lựa chọn chủ đề để tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương nơi mình công tác.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Phạm Thu Huyền thuộc phòng PC02; 2 giải nhì thuộc về thí sinh Vũ Khánh Linh (PC04) và Võ Lê Thanh Lâm (PA05). Ban Tổ chức cũng đã trao 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh. Đồng thời, tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2022.

Tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi tuyên truyền viên giỏi

Phát biểu bế mạc, Thượng tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Hội thi tuyên truyền viên giỏi được tổ chức lần đầu tiên và là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm đánh giá, rút ra những hạn chế để kịp thời xây dựng các chương trình đào tạo về tuyên truyền viên trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sỹ thể hiện khả năng truyền đạt, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thuyết trình, phương pháp truyền đạt trong các nội dung về phòng chống tội phạm đến quần chúng nhân dân ở cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; qua đó phát hiện các cá nhân có khả năng tuyên truyền để chú trọng bồi dưỡng, phát huy nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Được biết, Hội thi tuyên truyền viên giỏi diễn ra nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2022) gắn với kỷ niệm 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022).

THÂN THU HIỀN