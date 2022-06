6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Lâm Đồng tăng trưởng đứng thứ 13 cả nước

(LĐ online) - Sáng 29/6, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến tại đầu cầu UBND tỉnh kết nối với 77 điểm cầu của 12 huyện thành và một số UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh còn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành và lãnh đạo các sở, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, giá cả biến động nhưng điều đáng mừng là tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã giữ được ổn định, đang dần phục hồi và phát triển mạnh mẽ so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể: Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng 9,29%, đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua và đứng thứ 13 cả nước về mức tăng trưởng (theo đánh giá của Cục Thống kê).

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các ngành, lĩnh vực trở lại trạng thái bình thường, phục hồi khởi sắc và đạt kết quả đáng ghi nhận. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định do thời tiết thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển khá, tăng trưởng 9,32%. Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh. hoạt động du lịch, dịch vụ sôi động, tăng trưởng mạnh.

Tiến độ thu ngân sách vượt kế hoạch và tăng khá so với cùng kỳ, là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Tình hình hoạt động doanh nghiệp cũng tiếp tục khởi sắc. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tiếp tục tăng cả về số lượng và vốn đăng ký.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo đáp ứng nhu cầu về đời sống, văn hóa, xã hội của các tầng lớp nhân dân. dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, số ca mắc mới giảm sâu, không ghi nhận thêm ca tử vong.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 tăng mạnh cả về điểm và vị trí so với năm 2020.

Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ thực hiện theo đúng quy định. Quốc phòng an ninh được giữ vững, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo một số địa phương về tồn tại, vướng mắc, khó khăn mà địa phương đang gặp phải cũng như kiến nghị xin ý kiến UBND tỉnh và các sở ngành liên quan để thúc đẩy phát triển, hỗ trợ Nhân dân nâng cao chất lượng đầu tư và sản xuất cũng như cải thiện cuốc sống nhân dân trong 6 tháng còn lại.

Lãnh đạo các sở, ngành cũng có ý kiến tiếp thu, giải trình và trả lời những kiến nghị của địa phương cũng như thông tin về một số vấn đề của ngành.

Giám đốc Sở Tài chính cho biết thu thuế phí đạt kế hoạch nhưng đề nghị các địa phương quan tâm hơn nữa đến các khoản thu khác

Qua ý kiến của các địa phương, các sở ngành và ý kiến chỉ đạo, phát biểu trong quá trình điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, có thể khẳng định rằng, trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, đúng hướng, thống nhất của UBND tỉnh và các cấp, các ngành, địa phương nên các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên dịa bàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường, phục hồi khởi sắc và đạt kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Vì vậy mà tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng khẳng định: Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của Đại dịch Covid-19 và cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina tiếp tục ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, tuy nhiên, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng mừng thể hiện sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các cấp ngành địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng

Thay mặt Thường Trực Tỉnh uỷ, đồng chí cũng khẳng định rằng, Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất đánh giá 6 tháng đầu năm tỉnh đã đạt được kết quả rất tốt và khá toàn diện trên các lĩnh vực; đồng thời, đồng chí cũng lưu ý thời gian tới, quan điểm chung của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ là phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022. Đây dược xem là tiền đề quan trọng để đến giữa năm 2023, sơ kết giữa nhiệm kỳ, tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành trên 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Đây là nhiệm vụ khó khăn vì 2 năm qua, do dịch Covid-19, nhiều lĩnh vực, địa phường bị ảnh hưởng nặng nề. Để đạt được mục tiêu, đồng chí đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội nỗ lực hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức tàhnh cơ hội theo tỉnh thần chủ đề năm 2022 tỉnh đã đề ra, để đưa tỉnh đạt được những bước phát triển đột phá mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới" - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giải trình một số kiến nghị của địa phương về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và báo cáo tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ghi nhận những nỗ lực và sự đóng góp của các sở, ngành địa phương vào những kết quả chung của tỉnh. Đồng thời, cũng nhắc nhở các sở, ngành, địa phương còn chưa đạt được những chỉ tiêu trên một số lĩnh vực.

Đồng chí cũng thẳng thắn nêu ra 8 vấn đề còn tồn tại hạn chế và yêu cầu các sở, ngành, địa phường, đơn vị nhanh chóng khắc phục.

Và để đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2022, trong các tháng còn lại của năm, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, sở, ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Chủ động trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện tái cơ cấu và nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi hiệu quả; tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; có giải pháp để kích cầu du lịch; chú trọng thực hiện các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid-19…