Công an huyện Đức Trọng học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, Công an huyện Đức Trọng đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng. Qua đó, giúp đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an huyện Đức Trọng tuần tra bảo vệ rừng

Đảng bộ Công an huyện Đức Trọng luôn xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đóng vai trò hết sức quan trọng, có tác động rất lớn trong việc rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống của từng CBCS. Đảng ủy Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến các đội nghiệp vụ, 100% CBCS và cơ quan công an các xã, thị trấn. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nghiêm túc thực hiện việc học tập, giúp cho từng CBCS hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác.

Quá trình thực hiện đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”. Các nội dung của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của ngành; Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm...

Các đoàn thể đã duy trì có hiệu quả hoạt động các mô hình, phần việc đã đăng ký như Đoàn Thanh niên với Mô hình “Vọng gác thanh niên”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tăng gia sản xuất; Hội Phụ nữ với Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Xanh, sạch, đẹp nơi ở và làm việc... Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện thực hiện Chuyên mục “An ninh trật tự trong tuần” để đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm... Với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, sinh động, công tác tuyên truyền đã góp phần chuyển tải những nội dung trong Chỉ thị 05; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề hàng năm đến mỗi CBCS, nhiều gương điển hình tiên tiến đã được tuyên truyền trong đơn vị để nhân rộng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng, hiệu quả hơn.

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo chi ủy các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, xem đây là nội dung đột phá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đột phá trong đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm...

Hàng năm, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ; đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.

Việc xác định các nội dung đột phá đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm của các chi bộ và từng đảng viên trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bổ sung hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức phù hợp với thực tiễn công tác. Các chiến sĩ, cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến sâu sắc trong tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo niềm tin trong Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an.

Gắn với việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo Bác, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện các chỉ thị, kế hoạch, công văn về đấu tranh ngăn chặn, xử lý hiệu quả hoạt động các loại tội phạm; trong đó, tập trung chỉ đạo về công tác giải quyết khiếu kiện của các hộ có đất tại Lô 90, thị trấn Liên Nghĩa; vụ việc lấn chiếm đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 268 (xã Hiệp An); lấn chiếm đất công tại xã Hiệp Thạnh; phòng, chống dịch bệnh COVID-19; công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm và vi pham pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; công tác phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Với tinh thần tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các lực lượng Công an huyện đã đồng bộ ra quân bám địa bàn, bám đối tượng, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, điều tra, khám phá án chung đạt trên 90%; bảo vệ tuyệt đối an toàn nhà tạm giữ... Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là kiềm chế sự gia tăng các vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông. Hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được nâng lên; Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu và bề rộng; mô hình phòng, chống tội phạm tiếp tục được duy trì và nhân rộng, đặc biệt là Mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ tự quản”... được củng cố và nâng cao hiệu quả.

