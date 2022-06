Đạ Tẻh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

(LĐ online) - Sáng 23/6, huyện Đạ Tẻh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Việt - Quyền Bí thư Huyện ủy, Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Đạ Tẻh có tổng diện tích gieo trồng ước đạt 21.308 ha, đạt 87,97% so với kế hoạch năm, bằng 100,96% so với cùng kỳ; trong đó, cây hàng năm đạt 4.973,8 ha, đạt 62,48% kế hoạch năm, cây lâu năm 16.334 ha, đạt 100,4% kế hoạch năm, tăng 1,64% so với cùng kỳ.

Tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp, xảy ra mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của Nhân dân tại một số khu vực, địa bàn, ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,32 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trồng 3,532 triệu cây xanh gắn với trồng rừng cảnh quan trên địa bàn huyện Đạ Tẻh giai đoạn 2021 - 2025, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng cây, trồng rừng phân tán kế hoạch năm 2022, đến ngày 30/5, huyện Đạ Tẻh đã trồng được 91.827/683.000 cây, đạt 13% kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, số vụ xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp là 5 vụ; trong đó, xử lý hành chính 4 vụ và xử lý hình sự 1 vụ. Để tăng cường diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng, 6 tháng đầu năm, nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng 24.674,80 ha, giao cho 1.276 hộ gia đình, 3 tập thể và 19 doanh nghiệp ngoài nhà nước quản lý, bảo vệ.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đến nay, tổng vốn đầu tư theo kế hoạch năm 2022 là 363,84 tỷ đồng. Về tiến độ, khối lượng thực hiện và giải ngân đến 20/6/2022 đạt 119,65 tỷ đồng, bằng 40,09% so với kế hoạch vốn.

Công tác cải cách hành chính đạt được kết quả cao; đời sống của người dân, đặc biệt là các hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chăm lo; công tác phòng chống dịch Covid-19 được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh những thành quả đã đạt được, huyện Đạ Tẻh cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số nhiệm vụ thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra như chưa tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản. Công tác quản lý bảo vệ rừng đã được tăng cường nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, khai thác rừng trái pháp luật; khối lượng lâm sản và diện tích bị thiệt hại tăng so với cùng kỳ. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị được triển khai khá quyết liệt nhưng vẫn còn tình trạng một số nơi, điểm xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chậm được xử lý. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra và tăng so với cùng kỳ...

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương đã thảo luận nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ để xác định giải pháp cho thời gian tới.

Tại đây, đồng chí Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp trả lời các kiến nghị và giải đáp các thắc mắc của lãnh đạo các ngành, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh Nguyễn Mạnh Việt nhấn mạnh: Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 và kế hoạch về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy nội lực trong Nhân dân, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục chỉ đạo các xã tổ chức rà soát, đánh giá lại các tiêu chí nông thôn mới để có giải pháp nâng cao các tiêu chí; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tập trung giải quyết các phát sinh vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng...

T.T.HIỀN