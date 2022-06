Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Đạ Oai

(LĐ online) - Sáng 21/6; để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh và HĐND huyện Đạ Huoai, tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đạ Huoai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đạ Oai. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Lưu Tiến Chinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, lãnh đạo xã Đạ Oai và đông đảo cử tri địa phương cùng tham gia.

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đạ Huoai tiếp xúc cử tri tại xã Đạ Oai

Tại điểm tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đạ Huoai đã thông báo đến cử tri tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm tổng sản phẩm trong nước tăng 9,29% so với cùng kỳ (trong đó ngành nông lâm, thủy sản tăng 4,08%; công nghiệp xây dựng tăng 9,32 %, dịch vụ tăng 12,34 %). Cơ cấu kinh tế khu vực I chiếm 25,4 %; khu vực II chiếm 25 %; khu vực III chiếm 49,86 %. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.862 tỷ đồng (tăng 22,3% so với cùng kỳ), khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 3.720.000 lượt.

Trên các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp; sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, đầu tư phát triển đều đạt được những kết quả quan trọng. Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội; thể dục thể thao, các chương trình mục tiêu quốc gia đều được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản nhất là trong công tác tiếp tục thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát hiệu quả, số ca nhiễm giảm mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo…

Cử tri xã Đạ Oai kiến nghị ý kiến

Riêng huyện Đạ Huoai trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả: tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 1.792 tỷ đồng (đạt 52,5% kế hoạch), tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 122,035 tỷ đồng (đạt 81,7% dự toán); tổng kinh ngạch xuất khẩu ước thực hiện 5 triệu USD, tổng vốn đầu tư xã hội 770 tỷ đồng (đạt 61 % kế hoạch). Trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả: tình hình sản xuất nông nghiệp ước tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt 470 tỷ đồng (đạt 60 % kế hoạch), công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, không phát sinh các vụ cháy rừng; đặc biệt du lịch có chuyển biến tích cực ước đạt 31 ngàn lượt khách (tăng 78 % so với cùng kỳ). Tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn đã được kiểm soát, hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm đang được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Các đại biểu đã thông qua chương trình kỳ họp HĐND tỉnh, huyện thường lệ giữa năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 7. Sau khi nghe các vị đại biểu trình bày về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 các cử tri xã Đạ Oai đã đồng tình cao với báo cáo trình bày.

Ông Lưu Tiến Chinh tiếp thu, ghi nhận và giải thích rõ ràng về các ý kiến, kiến nghị đến cử tri xã Đạ Oai

Cử tri xã Đạ Oai đã kiến nghị về vấn đề như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc san lấp mặt bằng; ùn tắc ở bộ phận một cửa; phòng chống đuối nước cho trẻ em; ô nhiễm tại một số sông suối trên địa bàn; nâng cao trình độ, tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ; một số tuyến đường thôn chưa có hệ thống đèn chiếu sáng…

Ông Lưu Tiến Chinh - Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai đã thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện, chính quyền địa phương tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các vấn đề mà cử tri kiến nghị đã được các vị đại biểu giải thích rõ ràng và được sự đồng tình, nhất trí cao của cử tri.

ĐỨC TÚ