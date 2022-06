Di Linh đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng

(LĐ online) - Chiều 29/6, Huyện uỷ Di Linh tổ chức hội nghị Huyện uỷ lần thứ 30.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị

Hội nghị do đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện uỷ chủ trì với nhiều nội dung quan trọng; trong đó, có việc đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Di Linh trong 6 tháng đầu năm được thực hiện kỹ lưỡng đã cho thấy nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận.

Theo đó, huyện Di Linh đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, định hướng dư luận xã hội, nhất là tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Toàn Đảng bộ huyện hiện có 67 tổ chức cơ sở đảng, gồm 23 đảng bộ cơ sở, 44 chi bộ cơ sở và 326 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 4.380 đảng viên. Trong đó, đảng viên dân tộc thiểu số 870 đồng chí (chiếm 19,9%), đảng viên trong các tôn giáo 375 đồng chí (chiếm 8,6%).

6 tháng đầu năm đã tiến hành kết nạp 38 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 45 đảng viên dự bị, xóa tên 8 trường hợp và cho ra khỏi đảng 1 trường hợp theo đúng quy định.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Huyện uỷ Di Linh đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân sản xuất đảm bảo diện tích và thời vụ; chủ động tích nước, hỗ trợ nhau chống hạn cho các loại cây trồng; tham gia quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; nâng cao ý thức tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chấp hành trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội; vận động con em nguyên túc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2022.

Tổ chức thành công đợt công tác dân vận năm 2022 tại xã Tân Lâm với gần 200 cán bộ, đảng viên, hội viên tham gia. Chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể và Khối Dân vận các xã, thị trấn đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022.

Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng chống dịch Covid-19.

Triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện khoá XII và công tác cán bộ, xét phát triển đảng viên mới định kỳ.

NGỌC NGÀ