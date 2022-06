Gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

(LĐ online) - Chiều 22/6, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đồng chí chủ trì buổi gặp mặt

Buổi gặp mặt do đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động từ đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong tỉnh, song với chủ đề: “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Trong 6 tháng qua, kinh tế của Lâm Đồng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trong nước (GRDP - giá so sánh 2010) tăng 9,29% so với cùng kỳ (đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua). Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.862 tỷ đồng, bằng 71,5% dự toán địa phương (tăng 22,3% so cùng kỳ). Thu ngân sách địa phương đạt 15.569 tỷ đồng, bằng 99,81 dự toán (tăng 16,1%). Tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.068,3 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán (tăng 2%). Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 và năm 2021 kéo dài đã giao 6.045,5 tỷ đồng; ước đến ngày 30/6/2022, khối lượng thực hiện 2.500 tỷ đồng, đạt 41,4% kế hoạch; số vốn giải ngân 2.425 tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiến, đóng góp tại buổi gặp mặt

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản thuận lợi, diện tích gieo trồng, năng suất của hầu hết các nông sản chủ lực đều tăng. Các hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản trở lại bình thường sau thời gian bị tác động của dịch Covid-19. Công tác quản lý, bảo vệ rừng triển khai, thực hiện quyết liệt, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng. Quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường được quan tâm; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng phân lô, tách thửa trái quy định ở một số địa phương; quản lý quy hoạch, xây dựng được tăng cường; hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển ổn định, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 15,2%. Về công tác quy hoạch, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung nguồn lực, triển khai lập các đồ án quy hoạch quan trọng, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng khá (do dịch Covid-19 được kiểm soát), nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất tăng, nhu cầu du lịch, đi lại của người dân tăng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt 34.518 tỷ đồng, đạt 51,89% kế hoạch, (tăng 26,63%); kim ngạch xuất khẩu đạt 436,5 triệu USD, đạt 53,56% kế hoạch (tăng 43,14%). Tổng lượt khách đến Lâm Đồng 6 tháng đầu năm ước đạt 3.720.000 lượt, (tăng 86,5% so cùng kỳ).

Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn, nhất là dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Cùng với đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ động làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kiến nghị, tháo gỡ các khó khăn, sớm hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị đầu tư một số công trình. Đến nay, có 4 dự án hoàn thành thủ tục, được phân bổ vốn, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây lắp và triển khai xây dựng trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có 107/111 xã (96,4%) đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 6 xã nông thôn mới nâng cao; có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên) và 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Lâm Hà đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong 6 tháng qua, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo đáp ứng nhu cầu về đời sống, văn hóa, xã hội của các tầng lớp nhân dân. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả. Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cũng đã được thành lập và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Lâm Đồng sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 đề ra.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cũng đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà Lâm Đồng đã đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua. Trong đó, nổi bật như công tác thu ngân sách; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh; chỉnh trang đô thị; trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cũng quan tâm đóng góp ý kiến vào một số vấn đề liên quan đến các nội dung như: Công tác quy hoạch; quản lý bảo vệ rừng; hệ thống xử lý nước thải thành phố; hiệu quả một số dự án đầu tư trên địa bàn; chăm sóc sức khỏe cán bộ; bảo vệ môi trường; công tác xây dựng Đảng…

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Kết luận buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đồng thời, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh quan tâm. Đồng chí Trần Đức Quận cũng xin tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh để cùng với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với quyết tâm cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.

DUY DANH