Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng trên địa bàn TP Bảo Lộc đã có những việc làm cụ thể trong công việc, cuộc sống để góp phần xây dựng quê hương. Qua đó, nhân lên niềm tin và tạo động lực để Nhân dân địa phương cùng học tập, làm theo.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu khen thưởng, tuyên dương các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác

• GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc, nhấn mạnh: “Thực tiễn cho thấy, việc học tập và làm theo Bác Hồ bằng việc nêu gương sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo hướng đổi mới, đột phá; đồng thời, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp, hạn chế trên các lĩnh vực và ở mỗi địa phương, đơn vị; qua đó củng cố, tạo niềm tin đối với Nhân dân. Vì vậy, địa phương luôn quán triệt việc học tập và làm theo Bác đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu và nói đi đối với làm”.

Để việc nêu gương đi vào chiều sâu và thực chất theo tinh thần Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, Kế hoạch số 20, ngày 6/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai học tập, quán triệt Kết luận số 01 đến cán bộ, đảng viên. Công tác học tập, quán triệt được triển khai theo chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và gắn với chuyên đề từng năm. Từ đó, nhấn mạnh, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt phải kể đến sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả của địa phương qua việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm 2020 và 2021. Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được Thành ủy Bảo Lộc xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương.

Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 đã xuất hiện, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị, như: “Bảo vệ vùng xanh”,;“Câu lạc bộ Trụ sở xanh” phòng, chống dịch COVID-19; “Bếp ăn từ thiện”; “Gian hàng không đồng”; “Những chuyến xe yêu thương”; tích cực vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố,… hỗ trợ tâm dịch các tỉnh phía Nam, các khu cách ly, khu vực phong tỏa và hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế một cách kịp thời, hiệu quả với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Người dân Tổ dân phố 4 (phường Lộc Tiến) làm đường giao thông

• TẠO ĐỘNG LỰC, NIỀM TIN CHO QUẦN CHÚNG

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên các cấp trên địa bàn TP Bảo Lộc đã nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính đáng của Nhân dân; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó, các tầng lớp Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Tiêu biểu là Chương trình Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn đã tự nguyện, đi đầu trong hiến đất, tài sản trên đất để xây dựng đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn. Tiêu biểu là ông Trần Trọng Khôi, Tổ trưởng Tổ dân phố 4B (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc). Với vai trò của mình, ông Khôi luôn năng nổ, nhiệt tình làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của cấp trên giao phó; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trong năm 2021, nhận thấy trên địa bàn Tổ dân phố 4B còn 4 tuyến đường đất, ông Khôi đã tiên phong hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường để Nhân dân làm theo. Từ việc làm của ông Khôi, đông đảo Nhân dân địa phương đã đóng góp trên 1,5 tỷ đồng và hiến hàng ngàn mét vuông đất, vật kiến trúc, cây trồng và tham gia hàng trăm ngày công lao động xây dựng 4 tuyến đường thảm nhựa hơn 2 km.

“Để Nhân dân hưởng ứng, tham gia, mình là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong đi trước để tạo niềm tin, động lực cho bà con. Khi mình đã tiên phòng, thì anh chị em, họ hàng cũng phải là những người đi đầu. Từ đó, tuyên truyền, vận động để bà con nhận thấy rõ những giá trị, lợi ích của việc làm đường, mở rộng đường trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống. Việc làm đường cũng do bà con quản lý, giám sát trên tinh thần dân chủ, khách quan nên ai nấy đều đồng tâm, hiệp lực” - ông Trần Trọng Khôi bày tỏ.

Trong lĩnh vực y tế, khi dịch COVID-19 diến biến phức tạp, bác sĩ Trần Văn Ngọc - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện II Lâm Đồng đã có sáng kiến “Máy bơm hóa chất rửa tay tự động”. Sáng kiến này được áp dụng có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là phòng, chống lây nhiễm chéo tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Sáng kiến của bác sĩ Ngọc đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Cùng với những tấm gương đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thì những mô hình điển hình trong học tập, làm theo Bác trên địa bàn TP Bảo Lộc cũng được phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng tham gia như: Vùng đồng bào dân tộc Tự quản về an ninh trật tự - vệ sinh môi trường; Giáo xứ “An ninh trật tự, sáng - xanh - sạch - đẹp hay các Mô hình “Camera an ninh”, “Tiếng chuông báo động”, “Cổng an ninh”... Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển mạnh mẽ Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để kịp thời phát hiện, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; mang lại bình yên cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Châu - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc, cho hay: “Từ những vấn đề được quan tâm tháo gỡ, cho thấy các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn đã ngày càng sâu sát với tình hình thực tế địa phương. Các cấp ủy cơ sở nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực đạo đức cách mạng. Đây cũng là yếu tố cốt lõi để TP Bảo Lộc tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong những năm tiếp theo”.

