Thủ tướng Chính phủ găp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

(LĐ online) - Sáng 12/6, từ đầu cầu Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ nước Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến găp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022. Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, đại diện công nhân lao động đã tham gia từ các điểm cầu toàn quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời câu hỏi của người lao động

Tại điểm cầu Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành và anh chị em công nhân đại diện người lao động đã có mặt cùng tham gia gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng.

Trong hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động. Anh chị em công nhân, người lao động cũng trao đổi với Thủ tướng nhiệt tình về những điều người lao động còn băn khoăn.

Trong đó, công nhân lao động đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định về tăng lương tối thiểu vùng; đồng thời, nghiên cứu ban hành chính sách tiền lương mới về cải cách chính sách tiền lương; đề nghị Chính phủ rà soát, sửa đổi pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi của công nhân lao động; chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân lao động bị nhiễm Covid-19, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các địa phương tăng cường công tác quy hoạch, triển khai xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi khám chữa bệnh, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Cần có chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động, chính sách về đào tạo nghề; các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng

Người lao động cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tranh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại nơi làm việc, nơi ở, nhất là tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ tập trung đông công nhân lao động; có giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu công nghiệp vào giờ cao điểm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi, giải đáp, phát biểu động viên và truyền thông điệp đến công nhân lao động. Đất nước tuy còn nhiều khó khăn nhưng Chính phủ đã, đang và sẽ tiếp tục cải thiện điều kiện lao động, nâng cao đời sống công nhân, người lao động. Quốc hội, Chính phủ và các ngành liên quan sẽ tiếp tục thực hiện chính sách liên quan tới người lao động, điều chỉnh các vấn đề nảy sinh trong thực tế, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Thủ tướng hi vọng người lao động cả nước phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần yêu lao động, cùng chung tay với Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Trong hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng 25 phần quà tới anh chị em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Giang. Đây là món quà của Chính phủ gửi tới anh chị em như lời động viên, chia sẻ, mong anh chị em tiếp tục lao động, sáng tạo, cống hiến xây dựng doanh nghiệp, xây dựng đất nước.

D.QUỲNH