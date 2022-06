Tiếp xúc cử tri tại Đà Lạt trước kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2022

(LĐ online) - Ngày 16/6, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh và HĐND TP Đà Lạt diễn ra vào tháng 7/2022, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TP Đà Lạt đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn TP Đà Lạt.

Đại biểu HĐND tỉnh Khóa X và đại biểu HĐND TP Đà Lạt Khóa XII tiếp xúc cử tri

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Khóa X gồm ông Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt và các đại biểu HĐND TP Đà Lạt Khóa XII đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường 6. Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các vị đại biểu HĐND TP Đà Lạt đã có buổi làm việc tiếp xúc cử tri tại Phường 4.

Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; dự kiến chương trình kỳ họp và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trong kỳ họp HĐND trước đó, đông đảo cử tri đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh và TP Đà Lạt, nhất là về giao thông, cơ sở hạ tầng được nâng cấp đồng bộ, tạo nên bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại.

Cử tri bày tỏ niềm tin vào Đảng, Nhà nước, nhất là trong điều hành chỉ đạo quyết liệt của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí. Nhiều cử tri đã kiến nghị với đại biểu 2 cấp về một số vấn đề còn tồn tại như: Tình trạng lấn chiếm đất công sản còn diễn ra, chưa có sự chỉ đạo giải quyết dứt điểm, trả lại không gian sinh hoạt của tập thể; khu điểm tập kết rác thải còn thiếu, còn xa khu dân cư, chưa thuận lợi cho người dân, đề nghị thành phố can thiệp xử lý sớm, đảm bảo vệ sinh môi trường; vẫn còn tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; hệ thống đường giao thông nội ô vẫn xảy ra tình trạng ngập lụt khi trời mưa to; công tác đền bù, hỗ trợ giá đất, hỗ trợ thuê nhà cho một số đối tương thuộc diện giải tỏa đền bù còn bất cập, giá thấp chưa tương xứng với giá thị trường, gây thiệt thòi cho người dân; việc cấp biển số nhà còn chậm; tình trạng đậu đỗ xe sai quy định, một số người dân chưa chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông, đề nghị công an giao thông tiếp tục hướng dẫn cho người dân chấp hành nghiêm chỉnh, đảm bảo an toàn giao thông….

Đại diện UBND TP Đà Lạt đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng ban liên quan giải quyết sớm những vấn đề còn tồn đọng mà cử tri nêu.

Đại biểu HĐND tỉnh và TP Đà Lạt cũng đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phản ảnh của cử tri để tổng hợp báo cáo trình kỳ họp sắp tới.

NGUYỆT THU