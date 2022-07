Bài dự thi Giải báo chí Xây dựng Đảng Lâm Đồng

(LĐ online) - Với mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2025”; đồng thời, đề ra định hướng chiến lược “đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có đóng góp cho trung ương và đến năm 2045 Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã mang đến cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc anh em đang sinh sống tại Lâm Đồng niềm tin và kỳ vọng mới.

Mục tiêu ấy không đơn thuần còn nằm trên những trang giấy, tất cả như biểu thị cho quyết tâm và được hiện thực hóa ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ. Giống như chiếc chìa khóa mở ra thời cơ và vận hội để mảnh đất Lâm Đồng thoát ra vùng an toàn, đánh thức tiềm năng vốn có, tỏa sáng bằng căn cơ bền vững và nội lực tự thân.

Lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm đến đời sống của người dân

ĐẠT TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT TRONG VÒNG 10 NĂM QUA

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu cho các mục tiêu bằng những thách thức khách quan không dễ để vượt qua. Đó là, sức tàn phá của đại dịch Covid-19 đến nay vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường; là xung đột vũ trang Nga - Ukraina dẫn đến những biến động nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự vận hành của toàn bộ hệ thống kinh tế thế giới. Tuy nhiên, thách thức này lại là ‘liều thuốc thử” để Đảng bộ, chính quyền và người dân Lâm Đồng minh chứng cho sự đoàn kết và quyết tâm của mình để hướng tới những mục tiêu tốt đẹp trong tương lai gần.

Sáu tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội Lâm Đồng đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ và phục hồi trở lại với trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Và điều này đã được minh chứng bằng những số liệu chi tiết của Cục thống kê Lâm Đồng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh) đạt hơn 21,5 ngàn tỷ đồng, tăng gần 9,30% so với cùng kỳ năm 2021, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua và xếp thứ 13 toàn quốc. Trong đó, khu vực 3 (du lịch - dịch vụ) đạt hơn 10,6 ngàn tỷ đồng, tăng gần 12,35% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong ba khu vực kinh tế (khu vực nông – lâm - thủy đạt gần 4,8 ngàn tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt hơn 4,7 ngàn tỷ đồng). Theo khảo sát mức sống dân cư sáu tháng đầu năm 2022 tại Lâm Đồng, do Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra, thu nhập bình quân đầu người trên tháng (theo giá hiện hành) của dân cư Lâm Đồng đạt 4,3 triệu đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, về chênh lệch giàu nghèo, nếu phân chia tổng số hộ điều tra thành 5 nhóm thu nhập (từ thấp đến cao) với số hộ bằng nhau theo thông lệ quốc tế (mỗi nhóm chiếm 20% số hộ), chênh lệch giữa nhóm 20% số hộ giàu nhất so với nhóm 20% số hộ nghèo nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm xuống chỉ còn 5,1 lần (6 tháng đầu năm 2021 chênh lệch tới 7,7 lần).

Những con số và phần trăm biết nói trên, một lần nữa khẳng định sự quan tâm và thể hiện kịp thời việc hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với người dân yếu thế trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19. Chính điều này đã giúp cho người nghèo ổn định cuộc sống và tăng thu nhập trong Quý II/2022, mức tăng trong nhóm hộ giàu vẫn giữ ở mức khá. Vì vậy, khoảng cách giàu nghèo đã được rút ngắn lại.

Sẽ rất khó minh chứng và lý giải nếu không đưa ra những số liệu cụ thể. Nhưng phía sau những con số khô khan và nặng nề ấy lại là cả chặng đường dài, xuyên suốt qua những nhiệm kỳ, của rất nhiều thế hệ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng dồn trí lực và tâm huyết để địa phương này từ một tỉnh nghèo của nhiều năm trước có được tầm vóc phát triển như ngày hôm nay. Đó cũng chính là chứng luận nhất quán cho mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong suốt thời gian vừa qua: Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống đã giúp người dân có được cuộc ổn định bền vững

XÓA TAN NHỮNG HOÀI NGHI VỀ “TƯ DUY NHIỆM KỲ”

Khái niệm “tư duy nhiệm kỳ” chắc không còn xa lạ với nhiều người. Không bàn đến các vấn đề học thuật, nói – hiểu theo cách dân dã, chính là sự vơ vét, trục lợi của những cán bộ khi còn đương chức, khi có quyền hạn. Điều này, cũng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XI (ngày 10/10/2021) của Đảng: Phải phòng, chống “tư duy nhiệm kỳ” như một căn bệnh, tệ nạn trong xã hội. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (tháng 10/2016) cũng xem “tư duy nhiệm kỳ” là một biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Ở Lâm Đồng, dù chưa đến mức “trầm kha” nhưng căn bệnh “tư duy nhiệm kỳ” không phải không tồn tại trong từng cá nhân, ở từng giai đoạn. Chính điều này đã khiến không ít một bộ phận người dân mất dần niềm tin vào Đảng, vào chính quyền.

Ngay chính trong Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh khá vào năm 2025 trong bối cảnh hiện tại với nhiều thách thức cũng đã từng bị nhiều người đặt câu hỏi. Những nghi vấn, lập luận bàn lùi và tiêu cực ấy đã bị xóa bỏ bởi những hành động đầy quyết liệt, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khi sớm có những chương trình cụ thể đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Chỉ sau hơn một năm triển khai Nghị quyết tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động của đại dịch Covid-19 nhưng Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thể hiện vai trò của từng tập thể, cá nhân trong trách nhiệm đi đầu, tiên phong, sáng suốt đưa ra những chủ trương, chính sách, kế hoạch hợp lý để Lâm Đồng vượt qua khó khăn, tạo được dấu ấn rõ nét trong lộ trình phát triển. Dù mới ở giai đoạn đầu của nhiệm kỳ, nhưng đời sống ổn định của người dân, tăng trưởng kinh tế có những bước phát triển vượt bậc đã cho thấy nhiều hy vọng vào đích đến của Lâm Đồng trong năm 2025.

Khẳng định điều này, bởi không đơn thuần chỉ nhìn những số liệu trên báo cáo tổng kết sau mỗi giai đoạn, hơn hết phải chứng minh được bằng những hành động cụ thể trong thực tiễn cuộc sống, bằng những việc làm, hành động cụ thể của từng cán bộ, đảng viên. Lời hứa trước dân, hay trong mỗi cuộc họp chỉ có giá trị khi chúng được cân đo, đong đếm bằng chất lượng cuộc sống của người dân, bằng sự thay đổi thấy rõ của mỗi vùng quê.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng bắt đầu bằng những chuyến đi thực tế không ngơi nghỉ, với cường độ cao của các đồng chí trong Ban Chấp hành, trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đương nhiên là những đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, những lãnh đạo nắm giữ trọng trách, vai trò lớn nhất trong Đảng bộ và Chính quyền tỉnh. Đó là những ngày dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, hay ở thời điểm hiện tại, đồng chí Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng có những chuyến đi trực tiếp nắm bắt tình hình tại các địa phương trong tỉnh với lịch công tác dày đặc, với khối lượng công việc đồ sộ vừa lo chống dịch, vừa lo duy trì sản xuất, vừa phải đảm bảo đời sống cho người dân.

Đó còn là những cuộc họp thượng tầng trong Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để có thể cùng Ban Chấp hành Đảng bộ đưa ra những chủ trương, quyết nghị mang tính thời sự cấp bách nhằm tháo gỡ những khó khăn trước mắt; đồng thời, vẫn giữ vững được những kế hoạch mang tính dài hơi, không làm mất đi yếu tố bền vững trong lộ trình phát triển chung.

Để nghị quyết không nằm trên giấy, không ở trên mây thì thước đo chuẩn xác nhất chính là đời sống của người dân. Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 với những quyết sách mang tính kịp thời và linh động, Lâm Đồng là một trong những địa phương hạn chế được mức rủi ro thấp nhất. Phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trong trạng thái bình thường mới với tốc độ cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đời sống của người dân ổn định, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo được rút ngắn đáng kể bằng con số ấn tượng. Đó chắc chắn là câu trả lời thỏa đáng nhất để mỗi người dân của Lâm Đồng đều có thể tin rằng, Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thực sự đi vào cuộc sống.

ĐẶNG TUẤN LINH