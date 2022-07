Bế mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng Khoá X

(LĐ online) - Chiều 8/7, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục phiên họp bế mạc. Đại biểu các cơ quan đã trình các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh thảo luận và biểu quyết thông qua. Có 37 dự thảo nghị quyết đã được các đại biểu của các sở, ngành trình tại phiên họp này.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã đồng thuận, nhất trí cao, thông qua 37 nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%. Đây là những nghị quyết quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện các nghị quyết được ban hành để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Quận Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp lần thứ 6 của HĐND tỉnh Khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và dự báo tình hình trong thời gian tới; HĐND tỉnh đã nhất trí về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà UBND tỉnh đã xác định; đồng thời, nhấn mạnh các nhóm giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện thời gian tới như: Tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; đồng thời, bám sát và có kịch bản hàng tháng, hàng quý để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Chủ động sớm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Có giải pháp khắc phục ngay những khâu còn yếu kém, chậm trễ, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành; những bất cập của những văn bản quy phạm pháp luật đang gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh và chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, thị trường đầu ra của sản phẩm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm đang triển khai và chuẩn bị các điều kiện để khởi công một số dự án quy mô lớn; quyết liệt hơn nữa trong giải ngân vốn đầu tư công và kiên quyết điều chuyển vốn đối với những công trình, dự án chậm triển khai, chậm tiến độ.

Dồn sức tập trung phải hoàn thành công tác lập, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2022. Quyết liệt công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu để tạo động lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh. Thực hiện quản lý nghiêm các quy hoạch đã được duyệt, đảm bảo không gây khó khăn, cản trở người dân, doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, gắn với chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi, nhất là việc quản lý, triển khai đầu tư có hiệu quả các nguồn vốn vừa được Quốc hội, Chính phủ phân bổ. Tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để hình thành các băng nhóm tội phạm, cướp giật, ma túy…

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị đại biểu HĐND các cấp tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình, bám sát cơ sở, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tế đời sống của nhân dân để phản ánh và kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu tổ chức tốt việc giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND các cấp.

Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022 là hết sức nặng nề, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tự lực tự cường, năng động sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua sản xuất, vượt qua thách thức, cùng các cấp chính quyền với tinh thần quyết tâm cao nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

