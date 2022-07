Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận tiếp xúc cử tri xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 26/7, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh cùng tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X và tổ đại biểu số 8 HĐND TP. Đà Lạt Khóa XII đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Đà Lạt tham dự buổi tiếp xúc với cử tri xã Trạm Hành

Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc với cử tri xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt lần này còn có: bà Dương Thị Ngà - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Vũ Thị Quế - Hiệu trưởng Trường PTTH Trần Phú Đà Lạt; cùng các đại biểu HĐND TP Đà Lạt. Buổi tiếp xúc cử tri còn có sự tham dự của lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP Đà Lạt đã thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh Khóa X và của HĐND TP Đà Lạt Khóa XII cùng một số vấn đề liên quan khác.

Đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Theo đó, kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong 2 ngày 07 và 08/7. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định những chủ trương, biên pháp quan trọng với những nội dung như: xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri và giám sát tại kỳ họp; xem xét các báo cáo và thông qua các dự thảo nghị quyết… Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Năm 2022 với chủ đề “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”; là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức vừa tạo dựng được nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu giai đoạn 2021-2026 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã xác định. Kinh tế tăng trưởng 9,29%; thu ngân sách nhà nước đạt 70,4% dự toán địa phương, tăng 20% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 436,5 triệu USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ. Tình hình hoạt động doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký, có 752 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 10.500 tỷ đồng, tăng 8% về số doanh nghiệp và tăng 16% về vốn đăng ký. Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều đổi mới; chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có nhiều cải thiện tích cực. Tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, HĐND tỉnh đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng số kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 là 55 kiến nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh để chỉ đạo tiếp thu, giải quyết theo quy định. Tại kỳ họp có 18 lượt ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đối với giám đốc 06 sở, ngành gồm các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Công an tỉnh. Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét thông qua 40 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình ra kỳ họp, trong đó có 21 nghị quyết quy phạm pháp luật và 03 nghị quyết miễn nhiệm và bầu thành viên UBND tỉnh. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp được đại biểu nhất trí với tỷ lệ tuyệt đối, thể hiện sự đồng tình và quyết tâm cao của HĐND.

Cử tri đề đạt ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Đà Lạt

Các cử tri địa phương đã thống nhất, đồng tình với các báo cáo của HĐND tỉnh và HĐND thành phố Đà Lạt do các đại biểu vừa trình bày; đồng thời bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố đạt được thời gian qua.

Tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố Đà Lạt, cử tri xã Trạm Hành cũng đã quan tâm, đề đạt một một số nội dung kiến nghị như: còn nhiều khó khăn trong việc xin cấp quyền sử dụng đất; một số diện tích đất được người dân khai phá, sản xuất ổn định từ lâu nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số diện tích đất sản xuất lâu năm của người dân vẫn nằm trong quy hoạch 3 loại rừng nên gặp khó khăn trong việc làm sổ và đầu tư sản xuất ổn định; tình trạng dự án “treo” trên địa bàn gây bức xúc trong Nhân dân; một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xuống cấp chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời; xe chở vật liệu thi công một số dự án triển khai trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường và làm hư hỏng một số tuyến đường nhưng chưa được khắc phục kịp thời; tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 qua địa bàn do xe tải chở vật liệu xây dựng chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu; tình trạng sạt lở gây nguy hiểm cho người dân ở một số tuyến đường trên địa bàn…

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tiếp thu, giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã tiếp thu, giải trình và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giải trình, cung cấp thêm một số nội dung thông tin đến cử tri địa phương; đồng thời tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị lãnh đạo địa phương và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm trong thời gian sớm nhất.

DUY DANH