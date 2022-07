Công an huyện Đạ Huoai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(LĐ online) - Chiều 26/7, Công an huyện Đạ Huoai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí: Lưu Tiến Chinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai; Hồ Ngọc Phong Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Huoai. Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; cùng cán bộ, chiến sỹ công an huyện Đạ Huoai, các xã, thị trấn tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh; Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện, Công an huyện Đạ Huoai đã phát huy tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, phương án, kế hoạch về công tác an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm. Tham mưu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhất là công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT, kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021. Công an huyện Đạ Huoai đã thực hiện 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất; việc cấp, quản lý Căn cước công dân tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt, bảo đảm lộ trình, phần việc đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp.

Phát huy kết quả và thành tích đã đạt được từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đạ Huoai tiếp tục xác định các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 với giải pháp cụ thể gắn với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 là bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức tại địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở, tạo sự chuyển biến toàn diện về an ninh trật tự tại cơ sở để tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, phấn đấu đến cuối năm 2022 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác đề ra.

Đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đạ Huoai đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề nghị Công an huyện tiếp tục bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đề ra để kịp thời tham mưu, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm, triển khai hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT các dịp lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Chú trọng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” có chiều sâu, đạt hiệu quả, nhất là đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, ma túy. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự; quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công an xã chính quy thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Dịp này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Đạ Huoai tặng giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác.

ĐỨC TÚ