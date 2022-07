Công an huyện Di Linh sơ kết công tác Đảng và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

(LĐ online) - Ngày 28/7, Công an huyện Di Linh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thượng tá Nguyễn Quốc Trường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị. Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện uỷ; đồng chí Trần Đức Công- Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Tỉnh, Công an huyện Di Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy, Công an huyện đã ban hành Nghị quyết và Chương trình công tác với các giải pháp trọng tâm “đột phá” để chỉ đạo toàn lực lượng tổ chức thực hiện.

Công tác quản lý đảng viên được tăng cường, Đảng uỷ thường xuyên chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, các quy định của Đảng, của ngành, việc chấp hành điều lệnh CAND; triển khai thực hiện tốt quy định về việc giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đảng uỷ thường xuyên theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú là đối tượng cảm tình Đảng để phát triển đảng viên mới. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ kết nạp 1 quần chúng ưu tú; làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 11 đồng chí, tiếp nhận và giới thiệu 4 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc…

Công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT được kịp thời; công tác bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH được tăng cường và đạt được kết quả quan trọng, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập hoặc hình thành điểm nóng…

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lực lượng công an đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 95%. Trong công tác quản lý hành chính Nhà nước về ANTT và công tác bảo đảm TTATGT, điểm nổi bật là đã thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh cá nhân và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện duy trì tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý tốt các trường hợp vi phạm, phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể tập trung giải quyết các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, tai nạn giao thông... đảm bảo đúng quy định, nhờ đó tình hình phạm pháp hình sự không gia tăng so với cùng kỳ, điều tra khám phá 33/34 vụ (đạt 97%), gọi răn đe giao dục 916 lượt đối tượng hình sự, ma túy; bắt 06 đối tượng truy nã; đấu tranh triệt phá 2 chuyên án trộm cắp tài sản; bắt 22 điểm, 98 đối tượng đánh bạc; phát hiện 15 vụ với 22 đối tượng phạm tội về ma tuý; đưa 12 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc… Đồng thời tập trung làm tốt công tác xây dựng, duy trì đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Di linh ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đề ra các giải pháp trong 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, cờ bạc…; tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT nhất là về quản lý cư trú; tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt 2 dự án và Đề án 06…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện uỷ Di Linh, đã ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Công an toàn huyện cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước về ANTT, công tác bảo đảm TTATGT, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện, góp phần bảo đảm tốt ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HOÀNG YÊN