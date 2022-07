Công an Lâm Đồng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân

(LĐ online) - Chiều 20/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và tuyên dương điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm

Dự lễ có các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Tôn Thiện Đồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và 60 gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng, phát triển và những chiến công của lực lượng Cảnh sát Nhân dân cả nước và chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Lâm Đồng.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Được thành lập sau ngày giải phóng, đến nay, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Lâm Đồng ngày càng lớn mạnh, vượt mọi gian khó, hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh ngày càng hoàn thiện về tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết một lòng, mưu trí, dũng cảm, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Công an huyện Di Linh

Cảnh sát Nhân dân Công an Lâm Đồng là lực lượng tiên phong trong thực hiện các phần việc để đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa trong công tác quản lý Nhà nước. Trong bất kỳ giai đoạn nào, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Lâm Đồng vẫn liên tục bám địa bàn để triển khai các biện pháp nghiệp vụ thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao, tệ nạn xã hội; truy bắt đối tượng phạm tội; giáo dục, cải tạo phạm nhân giúp họ có đủ điều kiện để hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện; thu hồi tài sản thiệt hại do tội phạm hoặc các vi phạm pháp luật khác để trả cho nhân dân và Nhà nước.

Phục vụ người dân thực hiện đăng ký hộ khẩu, cư trú, làm căn cước công dân; tổ chức cứu nạn, cứu hộ cho Nhân dân trong những đợt thiên tai, dịch bệnh Covid-19; công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm được tăng cường, thực hiện đúng quy trình, quy định không để xảy ra oan sai, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân...

Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc

Thành tích, chiến công của các thế hệ Cảnh sát Nhân dân đã tô thắm trang sử vẻ vang của Công an tỉnh và vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, đã phát biểu ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Lâm Đồng trong thời gian qua. Từ một lực lượng nhỏ bé khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, được đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Lâm Đồng đã được xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh theo từng bước đi lên của Cách mạng.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn cho biết hiện nay, quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn. Xu hướng quốc tế hóa tội phạm, đan xen giữa các loại hình tội phạm với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, nguy hiểm ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều phức tạp, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất nặng nề, khó khăn đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Đòi hỏi lực lượng Công an nói chung và Cảnh sát Nhân dân Lâm Đồng nói riêng không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tại buổi lễ, Công an Lâm Đồng đã tuyên dương 60 gương điển hình tiên tiến; trong đó, có 18 tập thể và 42 cá nhân trong toàn lực lượng Cảnh sát Nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân

Dịp này, Công an Lâm Đồng đã trao tặng bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Công an huyện Di Linh vì có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Cảnh sát Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc từ năm 2019-2021.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Và trao bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm; 2 tập thể và 2 cá nhân xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân. Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao giấy khen cho 12 tập thể và 38 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân; đồng thời, công bố kết quả và trao thưởng cuộc thi viết tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống ực lượng Cảnh sát Nhân dân trong Công an Lâm Đồng.