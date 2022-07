Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện Đam Rông lần thứ IV

(LĐ online) - Ngày 6/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đam Rông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham dự của 70 đại biểu ưu tú, đại diện cho 913 hội viên CCB trong toàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc –Bí thư Huyện ủy Đam Rông phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại tá Phạm Duy Bình – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Văn Lộc –Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đam Rông đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB huyện Đam Rông luôn bám sát sự lãnh đạo của Huyện ủy và của Hội CCB tỉnh, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên quán triệt và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vươn lên thoát nghèo, xóa nhà dột nát.

Hội CCB huyện đã tích cực triển khai thực hiện Đề án số 02 của Hội CCB tỉnh về phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2018 – 2022 như: Vận động thành lập Câu lạc bộ CCB làm kinh tế; thành lập 1 HTX dịch vụ thương mại Liên Thành, giúp nhau đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho hội viên và Nhân dân; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Liên minh HTX tổ chức tập huấn kỹ năng làm kinh tế, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học – kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất rau, hoa, ghép cải tạo và tái canh cây cà phê cho năng suất chất lượng cao trên 371 lượt cán bộ, hội viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội

Bên cạnh đó, Hội đã vận động cán bộ, hội viên xây dựng Quỹ giảm nghèo và xóa nhà tạm được trên 58,7 triệu đồng; tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hàng ngàn lượt hội viên vay phát triển kinh tế với tổng số tiền dư nợ trên 62,8 tỷ đồng; giải quyết cho 26 gia đình hội CCB nghèo mượn vốn (mỗi hộ từ 10 - 30 triệu đồng) để phát triển kinh tế thoát nghèo và có 14 hội viên nghèo được Hội CCB tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội với tổng trị giá 700 triệu đồng…

Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện chỉ còn 40 hộ hội viên nghèo (chiếm tỷ lệ 4,38%), 128 hộ cận nghèo (tỷ lệ 14%) và số gia đình hội viên CCB khá, giàu có 609 hộ (chiếm tỷ lệ 67%).

Cùng với đó, các cấp Hội CCB trong huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự giao thông; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ như: tiếng kẻng an ninh, Tổ tự quản, Câu lạc bộ vợ CCB, mô hình 1+1, 1+2… của Hội CCB; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các phong trào bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; ủng hộ quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai lũ lụt, quỹ phòng chống dịch Covid-19…

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội đã tham gia mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông nông thôn, hội trường thôn…

Trong nhiệm kỳ, Hội CCB huyện đã kết nạp 241 hội viên mới. Đến nay, Hội CCB huyện có 8 tổ chức Hội cơ sở, 53 chi Hội với 913 hội viên. Qua bình xét, hàng năm, có 97% hội viên CCB gương mẫu, 97% gia đình hội viên CCB tiêu biểu, gia đình văn hóa; 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có trên 25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Duy Bình – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Phạm Duy Bình – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Huyện ủy Đam Rông đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hội CCB huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc nhấn mạnh về định hướng cho Đại hội nhiệm kỳ mới đó là: Đại hội khóa mới cần phải nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội CCB các cấp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tại địa phương theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ 4; nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân của CCB. Động viên CCB giúp nhau cải thiện đời sống, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ...

Đại tá Phạm Duy Bình – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại Hội

Các cấp Hội cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên và Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng, nhằm xây dựng đội ngũ CCB của tỉnh có tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương mẫu trong mọi hành động.

Đồng thời, phát huy hơn sự chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo công tác Hội và phong trào của Hội CB, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp chung của huyện, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác quản lý bảo vệ rừng; công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm... để không ai bị bỏ lại phía sau. Chăm lo xây dựng và không ngừng phát triển tổ chức Hội CCB các cấp; đổi mới, đa dạng các hình thức tập hợp CCB và tập trung hướng các hoạt động của các tổ chức Hội về cơ sở…

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Đam Rông khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, gồm 13 đồng chí; bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh Lâm Đồng khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành khóa IV đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ban Kiểm tra…

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới và các đại biểu đi dự Đại hội tỉnh Lâm Đồng khóa VII

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

NDONG BRỪM