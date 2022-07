Di Linh: Đánh giá việc điều động, luân chuyển cán bộ

(LĐ online) - Sáng 19/7, Huyện ủy Di Linh tổ chức hội nghị công tác đánh giá việc điều động, luân chuyển cán bộ đi cơ sở. Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện ủy Di Linh chủ trì hội nghị.

Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý là hoạt động được Huyện ủy Di Linh đặc biệt chú trọng nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn công tác. Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã chỉ đạo rà soát đánh giá đối với cán bộ chủ chốt, cán bộ trẻ trong quy hoạch nhưng chưa kinh qua công tác lãnh đạo ở cơ sở thuộc diện phải điều động, luân chuyển.

Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển từ huyện xuống cơ sở gồm 14 đồng chí; trong đó, 7 đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ sở gồm thị trấn Di Linh, xã Hòa Ninh, xã Đinh Lạc, xã Tân Lâm, xã Tam Bố, xã Đinh Trang Hòa, xã Bảo Thuận; 2 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở gồm xã Tân Nghĩa, xã Hòa Bắc; 3 đồng chí giữ chức Chủ tịch UBND xã gồm xã Bảo Thuận, xã Gung Ré, xã Tân Nghĩa; 2 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã gồm xã Tân Lâm, xã Hòa Trung. Việc điều động cán bộ từ xã này sang xã khác trong huyện là 3 đồng chí.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, các đồng chí được điều động, luân chuyển đã sớm hòa nhập và bắt nhịp với địa phương, kịp thời xây dựng và tham mưu xây dựng quy chế làm việc, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, nhất là phát huy thế mạnh của từng địa phương, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, tăng cường và giữ vững quốc phòng an ninh, sâu sát cơ sở để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo.

Hầu hết cán bộ được luân chuyển đã trưởng thành về nhiều mặt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác được nâng lên; đặc biệt, là có tư duy đổi mới, đúc rút được kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành. Các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển đã cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nhìn chung, sau khi được điều động, luân chuyển, cán bộ các địa phương đã chuyển biến tích cực ở nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật nhất là chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận - các đoàn thể trong hệ thống chính trị đã dần ổn định và đi vào nền nếp; hầu hết các tổ chức đã xây dựng và hoạt động theo quy chế đề ra; nội dung và phương thức sinh hoạt ngày càng được đổi mới. Từng bộ phận đã hiểu rõ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tuy vậy, một số đơn vị việc cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên để triển khai thực hiện còn chậm, chưa sát với thực tế nên hiệu quả chưa cao. Việc nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Một số đồng chí còn thiếu quyết đoán, quyết liệt trong chỉ đạo, cá biệt có đồng chí chưa hoàn thành nhiệm vụ, làm đơn xin thôi giữ chức vụ và bị xử lý kỷ luật.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ điều động, luân chuyển đã chia sẻ thẳng thắn những thuận lợi, khó khăn trong quá trình công tác tại cơ sở.

Trên cơ sở đánh giá những vấn đề đạt được và tồn tại, Bí thư Huyện ủy Di Linh Đinh Văn Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, các đồng chí cán bộ điều động, luân chuyển phải an tâm công tác, giữ vững tư tưởng, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiễu quả các nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung triển khai có hiệu quả các mô hình kinh tế để nhằm nâng cao đời sống của người dân. Nắm chắc tình hình của địa phương, không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp; xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ nhất là trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; tăng cường đi cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; mạnh dạn, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương.

