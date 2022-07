HĐND huyện Bảo Lâm Khóa VI khai mạc Kỳ họp lần thứ 5

(LĐ online) - Ngày 5/7, HĐND huyện Bảo Lâm Khóa VI tổ chức khai mạc Kỳ họp lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 6 tháng đầu năm và thông qua các tờ trình, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022. Dự kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, đại diện các phòng ban của huyện và 36 đại biểu HĐND huyện Khóa VI.

Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện Bảo Lâm khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thay mặt cho chủ tọa kỳ họp, ông Phan Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm Khóa VI phát biểu khai mạc và thông qua nội dung chương trình kỳ họp.

Ông Phan Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Khóa VI phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện như: Hoạt động HĐND 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; dự kiến chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Đồng thời, xem xét các báo cáo của UBND huyện: Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của UBND huyện; báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Ngoài ra, kỳ họp cũng nghe các báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ngành của huyện, gồm: Báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; báo cáo kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện...

Đại diện UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua các báo cáo tại kỳ họp

Bên cạnh đó, HĐND huyện cũng xem xét 9 tờ trình, 9 dự thảo nghị quyết gồm: Tờ trình đề nghị ban hành Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện Bảo Lâm khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án giải thể Phòng Dân tộc huyện Bảo Lâm chuyển chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về công tác dân tộc vào Văn phòng HĐND và UBND huyện; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết cho thôi làm đại biểu HĐND huyện đối với ông Bùi Quốc, đại biểu HĐND huyện khóa VI, đơn vị xã Tân Lạc; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình về dự thảo nghị quyết phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2021; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 2022 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, địa phương vẫn còn chịu ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid -19 tác động đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Bên cạnh đó, tình trạng giá cả xăng dầu tăng kéo theo các mặt hàng phục vụ sản xuất, xây dựng và tiêu dùng tăng mạnh đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, huyện Bảo Lâm đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 874 tỷ đồng, bằng 85% dự toán và bằng 132% so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp, Nhân dân chủ động trong việc thâm canh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh liên doanh, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nhằm tìm kiếm đầu ra ổn định cho nông sản địa phương. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển khá, tăng trưởng 9,53%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 140 triệu USD. Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, tín dụng ngân hàng tăng trưởng tốt. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được huyện quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đến nay, khối lượng thực hiện đạt 52,9% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân đạt 50,7%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo đáp ứng nhu cầu về đời sống, văn hóa, xã hội của các tầng lớp Nhân dân. Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả. Công tác cải cách hành chính và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn được chú trọng thực hiện; Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Ngày 6/7, Kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện Bảo Lâm khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục với các nội dung nghe chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tịch HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn của huyện về các vấn đề trọng tâm trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và những nội dung mà cử tri quan tâm đồng thời xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết.

QUỐC TUẤN