HĐND huyện Lâm Hà tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

(LĐ online) - Trong 2 ngày 13 và 14/7, HĐND huyện Lâm Hà khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Đồng chí Hoàng Thanh Hải – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Huyến – Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu chào cờ khai mạc kỳ họp

Tham dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các phòng, ban và các đại biểu HĐND huyện khóa VII.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Lâm Hà đã nghe các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết gồm: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và tờ trình đề nghị phê duyệt Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của UBND huyên; báo cáo kết quả giám sát năm 2021; tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện; báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2021; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết điều chỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về việc giải thể Phòng Dân tộc huyện Lâm Hà; báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; báo cáo kết quả thẩm tra của các ban của HDND huyện.

Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Theo báo cáo của UBND huyện Lâm Hà, trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành đoàn thể; sự nỗ lực của toàn thể Nhân dân; sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền đã phát huy tính chủ động, tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thích ứng linh hoạt với tình hình mới; an ninh - quốc phòng giữ vững, kinh tế phát triển ổn định. Qua đó, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đến ngày 30/6/2022 được 317,88 tỷ đồng đồng, đạt 91,2% kế hoạch tỉnh giao và đạt 79,5% kế hoạch huyện. Tổng chi ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 30/6/2022 là 394,218 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch tỉnh và đạt 47,4% kế hoạch huyện.

Tổng số hộ nghèo trên địa bàn hiện còn hơn 4,7%. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng của Lâm Hà đạt 52.440 ha. Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ cao, sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt được doanh nghiệp và nông dân tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng diện tích với khoảng 15.876 ha, chiếm 31% diện tích đất canh tác, tăng 263 ha so với cuối năm 2021. Trên địa bàn huyện có 17 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Tình hình chăn nuôi phát triển tốt, đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ; giá trị sản xuất đạt gần 750 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 15,1% so với cùng kỳ, 58,9% kế hoạch cả năm.

Ngày 12/7 vừa qua, huyện Lâm Hà đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Huyện nông thôn mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại Lâm Hà đã phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (giảm 22 vụ), giảm 78% số vụ vi phạm so với cùng kỳ; tổ chức 13 đợt giải tỏa đất lâm nghiệp với diện tích 35 ha; không xảy ra vụ cháy rừng nào gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch; công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được chủ động triển khai thực hiện; công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, các đại biểu tham dự kỳ họp đã chia tổ thảo luận, sau đó thảo luận tập trung tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Hoàng Sỹ Bích tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu về các vấn đề chủ yếu thuộc thẩm quyền

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Hoàng Sỹ Bích đã báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu về các vấn đề chủ yếu thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022 và một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện tâm huyết, trách nhiệm của các ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện, kỳ họp đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 và 10 nghị quyết trên các lĩnh vực khác với tỷ lệ thống nhất cao.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà Hoàng Thanh Hải phát biểu bế mạc kỳ họp

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà Hoàng Thanh Hải nhấn mạnh: Nhiệm vụ và công việc của 6 tháng cuối năm 2022 là rất lớn, đòi hỏi chúng ta cần triển khai và tổ chức thực hiện các công việc một cách chủ động, quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện và Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Hoàng Thanh Hải kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện cùng nhau đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng thời, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà cũng đề nghị, sau kỳ họp lần này, các quý vị đại biểu HĐND huyện trên từng cương vị công tác của mình và các cơ quan có liên quan cần chủ động xây dựng chương trình công tác cụ thể; truyền đạt nội dung và đưa các nghị quyết của HĐND vào thực tiễn cuộc sống.

DUY NGUYỄN