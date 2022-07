Hội đồng Nhân dân huyện Đam Rông tổ chức Kỳ họp thứ 6

(LĐ online) - Trong hai ngày 13 và 14/7, Hội đồng Nhân dân huyện Đam Rông khóa IV long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022). Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp; các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên, ủy viên UBND huyện và 31 đại biểu HĐND huyện khóa IV tham dự. Kỳ họp được huyện Đam Rông truyền thanh trực tiếp cho 8 xã với trên 50 thôn trên địa bàn huyện.

Chủ tọa kỳ họp

Báo cáo tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đam Rông phát triển ổn định, tổng diện tích gieo trồng trên 18.786 ha các loại cây trồng, đạt 89,9%, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Vụ Đông xuân toàn huyện đã gieo trồng 1.015 ha, trong đó có 780 ha lúa nước với sản lượng 3.744 tấn, bắp 90 ha sản lượng ước đạt 450 tấn và 140 ha rau màu. Bên cạnh đó, toàn huyện đã triển khai trồng mới 320 ha cây công nghiệp các loại; trên 777 ha đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 25 ha đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; 4 mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh (mô hình IoT); 18 ha nhà kính trồng rau, hoa và hơn 600 ha sản xuất ứng dụng các tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao và 9 chuỗi liên kết… Về chăn nuôi, đến nay toàn huyện có trên 11.630 con gia súc các loại, 183 ngàn gia cầm, thủy cầm và có trên 175 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, trong đó có 9,7 ha diện tích nuôi cá nước lạnh.

Công tác quản lý bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực, huyện đã thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm truy quét tại các khu vực trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Đam Rông đã phát hiện xử lý 19 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp, giảm 26 vụ so với cùng kỳ; tiến hành giải tỏa cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm với tổng diện tích trên 74,5 ha và giải tỏa 0,67 ha nhà kính dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải phát triển khá; giá trị sản xuất ước đạt trên 99,4 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ và đạt 47,9% so với kế hoạch; tổng doanh thu ngành giao thông vận tải ước đạt trên 112,5 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ trên 216,3 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 80 công trình, dự án và đến nay giá trị giải ngân nguồn vốn đạt 59,1% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đến cuối tháng 6 được trên 79,5 tỷ đồng, đạt 97% tổng dự toán tỉnh giao, tăng 82% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, huyện Đam Rông đã có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo và được giữ vững ổn định…

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì huyện Đam Rông vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm đó là: Sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn về giá cả, nguyên vật liệu đầu vào; việc triển khai các chương trình, dự án nông nghiệp còn chậm, một số nơi việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi chưa hiệu quả, còn mang tính tự phát, chưa theo định hướng quy hoạch; số vụ vi phạm lâm luật tuy giảm nhưng diện tích tăng so với cùng kỳ; việc san gạt mặt bằng, sang nhượng, mua bán đất lâm nghiệp trái phép vẫn còn diễn ra; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng công trình còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý quy hoạch chưa tốt, quản lý đất đai chưa chặt chẽ; việc thực hiện mục Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn nhất là về tiêu chí thu nhập và nhà ở; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội còn tiềm ẩn phức tạp…

Tại Kỳ họp lần này, HĐND huyện được nghe thông qua, tập trung thảo luận, đánh giá 16 báo cáo, 12 tờ trình và thông qua các Nghị quyết HĐND huyện như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa IV; Báo cáo tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022…; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an - ninh 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về điều chỉnh kinh phí sự nghiệp môi trường sang sự nghiệp kinh tế để thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trung tâm huyện và mua sắm trang thiết bị Ban QLBVR Phi Liêng và Sê Rê Pốk; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đam Rông; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đạ Rsal, huyện Đam Rông đến năm 2035…

Chiều nay 13/7, đại biểu HĐND huyện và các đại biểu tham dự kỳ họp thảo luận tại tổ.

NDONG BRỪM