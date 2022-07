(LĐ online) - Ngày 4/7, Huyện ủy Bảo Lâm đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 mở rộng, nhằm cho ý kiến vào dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần thứ 14

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Bảo Lâm chung sức, đồng lòng, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Bảo Lâm đạt được những kết quả tích cực.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 874 tỷ đồng, bằng 85% dự toán và bằng 132% so với cùng kỳ. Trong đó, phần huyện quản lý thu đạt hơn 620 tỷ đồng, đạt 120% dự toán năm và bằng 160% so với cùng kỳ.

Trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ngành chức năng huyện Bảo Lâm đã quan tâm, triển khai thực hiện, ghép cải tạo được 498 ha cà phê, đạt 70,7% kế hoạch, tái canh được 375 ha, đạt 50% kế hoạch. Thu nhập bình quân trên 1 đơn vị diện tích đạt 142 triệu đồng. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục được chú trọng thực hiện.

Toàn huyện có 14 chuỗi liên kết giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Hiện, Bảo Lâm có 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển khá, tăng trưởng 9,53%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 140 triệu USD. Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, tín dụng ngân hàng tăng trưởng tốt.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được huyện quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đến nay, khối lượng thực hiện đạt 52,9% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân đạt 50,7%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo đáp ứng nhu cầu về đời sống, văn hóa, xã hội của các tầng lớp Nhân dân. Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả. Công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 và phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ thực hiện theo đúng quy định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tình hình an ninh - trật tự và an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Bảo Lâm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân, doanh nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng do giá nguyên vật liệu đầu vào, giá xăng dầu tăng cao; tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy có giảm về số vụ, diện tích thiệt hại tăng so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật có tính chất phức tạp, nổi cộm; công tác cải cách hành chính nhất là bộ phận một của ở huyện còn khiến người dân chưa hài lòng; công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát còn chậm so với chương trình đề ra, việc chuyển đổi vị trí ở một số chức danh theo Luật Phòng chống tham nhũng còn chậm...

Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành, địa phương đã nêu một số khó khăn, cũng như giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tình trạng giải quyết hồ sơ cho người dân còn chậm đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, hạn chế thấp nhất vi phạm Luật Lâm nghiệp; tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ở khu dân cư...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm, nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2022, với quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, huyện Bảo Lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên cũng đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần không có vùng cấm trong xử lý; tiếp tục tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trung Kiên cũng đề nghị tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn xã hội. Chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; cần quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

TRỊNH CHU