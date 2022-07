Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ X

(LĐ online) - Sáng 1/7, Huyện uỷ Đam Rông tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ X.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm.

Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có sự phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch và vượt kế hoạch.

Cụ thể, sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ. Các vụ vi phạm Luật lâm nghiệp giảm giảm 26 vụ so với cùng kỳ, tương đương giảm 57,78%. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ là 216,3 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 80 công trình, dự án. Tính đến ngày 27/6/2022, giá trị giải ngân các nguồn vốn đạt 59,1% so với kế hoạch vốn phân bổ. Các dự án, công trình trọng điểm được triển khai với quyết tâm cao. Thu ngân sách tăng so với cùng kỳ, tính đến ngày 27/6, tổng thu ngân sách 61,729 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch tỉnh.

Việc rà soát nhu cầu hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 đã có 2.130 hộ đăng ký. Triển khai xây dựng 73 căn nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện với tổng giá trị 5,143 tỷ đồng. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được các ngành, các cấp chủ động triển khai thực hiện hiệu quả.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, như: Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng do giá nguyên liệu đầu vào (phân bón, thức ăn chăn nuôi, giá xăng dầu...) tăng cao; việc triển khai các chương trình, đề án nông nghiệp còn chậm. Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy giảm nhưng diện tích thiệt hại tăng so với cùng kỳ (tăng 4.626 m2 so với cùng kỳ, tăng 9,58%). Việc san gạt mặt bằng, sang nhượng, mua bán đất lâm nghiệp trái phép vẫn còn xảy ra, việc quản lý đất đai chưa chặt chẽ…

Việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững còn nhiều khó khăn, nhất là về tiêu chí thu nhập và nhà ở. Đời sống một bộ phận nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp (tín dụng đen, vay nặng lãi, tiền ảo…).

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu một số tổ chức đảng chuyển biến chưa mạnh, tính chủ động, sáng tạo chưa cao. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới số lượng chưa đảm bảo. Tình trạng xóa tên đảng viên vì vi phạm kỷ luật vẫn còn xảy ra. Cải cách hành chính chưa theo kịp yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành nề nếp công sở chưa nghiêm.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Huyện uỷ Đam Rông nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2022; yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05 của Huyện uỷ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19. Chủ động theo dõi, bám sát tình hình, thực hiện các giải pháp ứng phó hiệu quả dịch Covid-19. Quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 mà Nghị quyết đã đề ra.

Tại hội nghị lần này, lãnh đạo chủ chốt huyện Đam Rông cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

NGỌC NGÀ