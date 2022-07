Hội nghị Huyện ủy Đạ Tẻh lần thứ 12

(LĐ online) - Sáng 1/7, Huyện ủy Đạ Tẻh tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 12 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Việt – Quyền Bí thư Huyện ủy; Phan Đức Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Tống Giang Nam – Chủ tịch UBND huyện.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 gây ra song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đạ Tẻh đã chung sức, đồng lòng, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Huyện ủy về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, về lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, 100% các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII; trong đó, có 98% cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tham gia học tập.

Hiện, toàn huyện có 37/37 tổ chức cơ sở Đảng, 6 đoàn thể huyện đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện trong năm 2022. Kết nạp 26/50 đảng viên đạt 52% (chỉ tiêu phấn đấu toàn Đảng bộ kết nạp từ 50 đảng viên trở lên).

Đến nay, Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai đại hội chi bộ sơ sở đảm bảo chất lượng, đúng quy định, đến nay, 83/146 chi bộ đã tổ chức đại hội, đạt 56,8%...

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, một số chỉ tiêu quan trọng đạt được, như tổng diện tích gieo trồng ước đạt 21.308 ha, đạt 87,97% so với kế hoạch năm, bằng 100,96% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực quy thóc 11.294 tấn, đạt 30,67% kế hoạch năm, bằng 87,76% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, huyện Đạ Tẻh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 55,1% kế hoạch vốn năm, trong đó nguồn tỉnh đạt 53,3%, nguồn huyện đạt 62%. Giải ngân bằng 112% so cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước đạt 84% dự toán pháp lệnh, 77% chỉ tiêu phấn đấu và 168% so cùng kỳ. Trong đó, thuế, phí đạt 86% dự toán pháp lệnh và 81% dự toán phấn đấu.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có dấu hiệu phức tạp xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 23 vụ 40 đối tượng, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 12 vụ (23/35), án rất nghiêm trọng tăng 3 vụ; đã khởi tố 13 vụ 26 đối tượng.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, các đơn vị trên địa bàn huyện đã phát hiện 6 vụ vi phạm, giảm 7 vụ so với cùng kỳ. Diện tích rừng bị thiệt hại 1,52 ha, tăng 1,47 ha so với cùng kỳ (diện tích thiệt hại là rừng tái sinh lồ ô, cây bụi, cỏ tranh); khối lượng lâm sản thiệt hại 11,89 m3, tăng 3,56 m3 so với cùng kỳ; 100% số vụ vi phạm có chủ; không có vụ vi phạm nổi cộm. Tổ chức giải tỏa 2,82 ha cây trồng trên đất rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép (bị lấn chiếm từ những năm trước), sau giải tỏa đã bàn giao cho chủ rừng theo dõi, quản lý, khôi phục rừng...

Công tác quốc phòng địa phương được quan tâm thực hiện; trong đó, tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu giao quân.

Trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp của Chính phủ, của UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

Đến ngày 28/6 đã tiêm 114.475 mũi; trong đó, mũi 1 đạt 39.404, độ bao phủ đạt 86,21%; mũi 2 đạt 36.677, độ bao phủ đạt 81,9%; mũi bổ sung và mũi nhắc lại 38.664 mũi…

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh Nguyễn Mạnh Việt nhấn mạnh: Để đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2022 theo Nghị quyết của Huyện ủy đã đề ra, Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ như tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về thực hiện Chỉ thị 05; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch theo Nghị quyết 35; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực...

Công tác quản lý bảo vệ rừng cần tăng cường công tác kiểm tra, truy quét, xử lý kiên quyết các trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý và bảo vệ rừng; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng 3,5 triệu cây xanh năm 2022 (683.000 cây). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030; tăng cường công tác quy hoạch theo hướng mở rộng kết nối vùng; quy hoạch xây dựng một số khu dân cư mới tạo điểm nhấn cho đô thị trung tâm. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2022 đạt 100% kế hoạch giao; tập trung chuyển đổi số; xây dựng huyện thông minh giai đoạn 2021-2025. Ứng dụng di động kết nối người dân và Chính quyền qua phần mềm iGov Connect; số hóa dữ liệu thủ tục hành chính; quản lý thu ngân sách; Nâng cấp eOffice)…

THÂN THU HIỀN