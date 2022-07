Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9

* Góp ý kiến vào 3 dự thảo Nghị quyết

(LĐ online) - Ngày 5/7, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (khóa XI) để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và các Nghị quyết của Tỉnh ủy về: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; Phát triển du lịch chất lượng cao; Đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Hội nghị do đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vì vậy, đề nghị các đồng chí phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ và quyết định các vấn đề quan trọng tại hội nghị. Đối với 03 dự thảo Nghị quyết về: xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển du lịch chất lượng cao; đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xem như trụ cột, nền tảng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới.

Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 nêu rõ, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2022, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; song với sự chỉ đạo quyết liệt, sát với tình hình thực tế của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các cấp, các ngành, sự ủng hộ, tin tưởng, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên đạt được những kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trong nước (GRDP - giá so sánh 2010) tăng 9,29% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,08%; công nghiệp, xây dựng tăng 9,32%; dịch vụ tăng 12,34%. Cơ cấu kinh tế: khu vực I, chiếm 25,4%; khu vực II, chiếm 24,7%; khu vực III, chiếm 49,86%. Thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng qua ước đạt 7.862 tỷ đồng, bằng 71,5% dự toán địa phương, tăng 22,3% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 15.569 tỷ đồng, bằng 99,81% dự toán, tăng 16,1%. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.068,3 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán và tăng 2% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt hơn 3,7 triệu lượt, đạt 67,6% kế hoạch, tăng 86,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 436,5 triệu USD, đạt 53,6% kế hoạch, tăng 43,1% so cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả tích cực. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 107/111 xã (96,4%) đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 06 xã nông thôn mới nâng cao; có 04 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên) và 02 thành phố (Đà Lạt và Bảo Lộc) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Lâm Hà đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Hội nghị lần này, các đại biểu được chia thành 4 tổ để tiến hành thảo luận, sau đó thảo luận tập trung tại hội trường để đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và các Nghị quyết của Tỉnh ủy về: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; Phát triển du lịch chất lượng cao; Đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu phát biểu thảo luận ở tổ

Qua thảo luận, ý kiến góp ý của các đại biểu đã thống nhất cao với những nhận định đánh giá trong dự thảo báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt được rất tích cực, các chỉ tiêu đều đạt cao. Các đại biểu cũng đã cơ bản đồng tình, thống nhất cao đối với đánh giá chung, tên gọi, kết cấu, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện của 03 dự thảo Nghị quyết. Ý kiến các đại biểu cũng đánh giá, dự thảo các Nghị quyết đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học, phù hợp với các chỉ tiêu của Trung ương, Chính phủ và sát thực tiễn của tỉnh. Các chỉ tiêu cụ thể đảm bảo không thấp hơn các chỉ tiêu của Trung ương và theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã tham gia góp ý, bổ sung vào các nội dung cụ thể trong các dự thảo Nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đề nghị các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh cần phát huy những cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm hay, bài học quý và những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 để nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao; đồng thời phải kiên quyết khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém để triển khai thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu nhiệm vụ thời gian tới. Cùng với đó, các cấp, các ngành và địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy “về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2022” và các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, tỉnh và địa phương, đơn vị mình; tiến hành rà soát và có kế hoạch, giải pháp cụ thể đối với các chỉ tiêu chưa đạt so với yêu cầu, đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất; tập trung triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục đôn đốc thu ngân sách nhà nước; tăng cường biện pháp chống thất thu thuế; điều hành chi ngân sách linh hoạt, hiệu quả, đúng nguyên tắc; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch trên các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tiếp tục đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; kịp thời triển khai các cơ chế, chính sách các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bình ổn giá cả hàng hóa, nguyên liệu nhằm duy trì sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, liên kết chuỗi giá trị đảm bảo liên thông giữa sản xuất và tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh cũng cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, gắn với chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi; phải tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước các biến chủng mới; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; tiếp tục giữ vững an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao công tác giải quyết thủ tục hành chính; không ngừng chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022...

Đồng chí Trần Đức Quận cũng đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị để chỉ đạo các bộ phận chức năng xem xét, tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ký ban hành thời gian tới.

‘Để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tinh thần gương mẫu trong mọi lĩnh vực với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo địa phương, ngành, đơn vị mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt là phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận nhấn mạnh thêm.

