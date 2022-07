Khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022

(LĐ online) - Sáng 19/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng cờ và hoa lưu niệm cho các đội thi

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí là thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham dự. Đại diện lãnh đạo huyện Đức Trọng, đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tham dự.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là khâu cơ bản trong công tác xây dựng lực lượng, là nội dung đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương. Trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện phương châm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ "vững mạnh, rộng khắp".

Qua đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ, góp phần cụ thể hoá hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm động viên tinh thần các đội thi

Phát biểu khai mạc Hội thao, Đại tá Vi Thanh Minh – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban tổ chức Hội thao khẳng định: Tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động chính là để đánh giá đúng thực chất kết quả hoạt động huấn luyện, luyện tập, tham gia thi đấu của từng đơn vị. Hội thao lần này cũng là ngày hội để biểu dương sức mạnh của dân quân cơ động, đánh giá sự phát triển của công tác huấn luyện, luyện tập của 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Đây thực sự là động lực thúc đẩy công tác huấn luyện, luyện tập, hội thi, hội thao lên một tầm cao mới. Đồng thời, là tiền đề, nền tảng để lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng – an ninh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự bình yên để phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh.

Tham gia hội thao lần này có 336 vận động viên là chiến sĩ dân quân cơ động của 12 huyện, thành phố. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở các nội dung: Duyệt đội ngũ, đồng diễn võ thuật 35 thế liên quyền, 3 môn quân sự phối hợp nam, nữ dân quân tự vệ, xử lý tình huống chiến thuật.

Hội thao kéo dài đến hết ngày 21/7.

