(LĐ online) - Sáng 12/7, tại Trung tâm Chính trị Bảo Lộc, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Dự buổi khai mạc có Thượng tá Hà Bảo Lộc – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh TP Bảo Lộc; đồng chí Nguyễn Minh Châu – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Bảo Lộc; lãnh đạo phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng 85 học viên là giáo viên các trường THPT trên địa bàn tham gia lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Hà Bảo Lộc – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh TP Bảo Lộc nhấn mạnh: Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 đạt hiệu quả, Ban tổ chức lớp học cần nắm tình hình quân số lớp học, các giáo viên thực hiện tốt công tác giảng dạy trên cơ sở giáo án đã được chuẩn bị, lựa chọn phương pháp giảng dạy, truyền thụ kiến thức phù hợp, chú trọng phần vận dụng thực tiễn để học viên có thể nắm bắt, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

Đối với học viên phải chấp hành các quy định của Ban tổ chức lớp học; gắn quá trình học tập với cương vị, đơn vị, cơ quan công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Chú ý tiếp thu bài giảng để viết bài thu hoạch đạt kết quả cao, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh tại cơ quan, đơn vị…

Trong thời gian 4 ngày từ 12/7 đến 15/7, học viên được học tập, nghiên cứu 7 nội dung, sau đó viết bài thu hoạch. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 giúp học viên nắm vững những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cũng như các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu vu khống, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các vấn đề về “Diến biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”…

Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu đề xuất thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh tại cơ quan, đơn vị. Nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc trong tình hình mới.

ĐỨC TÚ