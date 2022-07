KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN 20/7/1962-20/7/2022

Xuyên suốt chặng đường lịch sử xây dựng, chiến đấu, cống hiến, trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Lâm Đồng nói riêng đã làm nên nhiều chiến công anh dũng cùng những thành tích quý báu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân... Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), Báo Lâm Đồng có cuộc trao đổi với Đại tá Trương Minh Đương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Lâm Đồng.

Đại tá Trương Minh Đương Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

• Pv: Xin Đại tá cho biết vài nét quá trình hình thành, trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Lâm Đồng nói riêng?

• Đại tá Trương Minh Đương: Ngày 19/8/1945, Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc và ngày 19/8 được chọn là Ngày Truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam. Lực lượng Cảnh sát Nhân dân (CSND) Việt Nam nói chung và lực lượng CSND Lâm Đồng nói riêng được thành lập, trưởng thành qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng CSND đã kề vai, sát cánh cùng lực lượng cách mạng khác đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh vũ trang, bán vũ trang, lúc công khai, lúc bí mật để đánh địch, bảo vệ chính quyền cách mạng từ cơ sở đến Trung ương ở mọi miền đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ, lực lượng CSND đã làm tốt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng, truy bắt gián điệp biệt kích..., góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng mới thành lập. Vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù, bảo vệ an toàn các kế hoạch, địa điểm chuyển quân, chuyển hàng, kho tàng, bến bãi và các cuộc hành quân của bộ đội ta vào chiến trường miền Nam.

Cùng với sự phát triển của cách mạng, lực lượng CSND không ngừng được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của CSND và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm sỹ quan, hạ sỹ quan CSND. Đây là mốc son lịch sử, đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng CSND, đồng thời là cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng CSND trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Từ đó, ngày 20/7 hàng năm chính thức là Ngày Truyền thống lực lượng CSND.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng CSND từng bước đổi mới toàn diện theo hướng tập trung thống nhất về bộ máy tổ chức và chuyên sâu về nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, phục vụ phát triển KT - XH đất nước.

Tại Lâm Đồng, sau Cách mạng tháng Tám, năm 1945 thành công, lực lượng công an đã tiếp nhận các Sở Mật thám và Sở Cảnh sát Lâm Viên và Đồng Nai Thượng thiết lập bộ máy công an với tên gọi ban đầu là Ty Liêm phóng. Sau một thời gian ngắn chia làm 2 cơ quan là Ty Cảnh sát và Ty Trinh sát. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, được đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng CSND Lâm Đồng đã xây dựng và trưởng thành theo từng bước đi lên của cách mạng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, lực lượng CSND Lâm Đồng đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp để tạo cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, tạo môi trường ổn định phục vụ xây dựng và phát triển KT-XH của địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Trương Minh Đương trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

• Pv: Vậy một số thành tích nổi bật của lực lượng CSND Công an Lâm Đồng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là gì, thưa Đại tá?

• Đại tá Trương Minh Đương: Trong cuộc đấu tranh gian khổ, quyết liệt, đầy nguy hiểm chống bọn tội phạm, lực lượng CSND Lâm Đồng đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, kiên quyết tấn công tội phạm với nhiều chiến công được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp ghi nhận, để lại sự ngưỡng mộ, cảm phục và ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp Nhân dân.

Quá trình công tác lực lượng CSND Lâm Đồng vừa củng cố, kiện toàn về cơ cấu, tổ chức, vừa không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chiến đấu của đội ngũ CBCS. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, lực lượng CSND Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, nắm chắc tình hình từ cơ sở để ra quân tấn công, trấn áp, đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và công nghệ cao. Chỉ tính từ năm 2011 đến 2021, lực lượng CSND Lâm Đồng đã xác lập, đấu tranh với 452 chuyên án để triệt xóa các băng, ổ, nhóm và bắt giữ, xử lý các loại tội phạm. Qua đó, tội phạm về TTXH được kéo giảm qua hàng năm, tỷ lệ điều tra khám phá án cao; các băng nhóm tội phạm đều bị nhanh chóng triệt phá; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” bị đẩy lùi; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhất là các vụ giết người đều được nhanh chóng điều tra khám phá trong thời gian ngắn; triệt phá hàng trăm ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy liên huyện, liên tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phạm tội trên lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, môi trường, ngăn chặn thất thoát và thu hồi lại tài sản tối đa cho Nhà nước, góp phần củng cố thêm lòng tin của Nhân dân và cảnh báo, răn đe tội phạm; công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm được tăng cường, thực hiện đúng quy trình, quy định, không để xảy ra oan sai.

Bên cạnh đó, lực lượng CSND đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí; tăng cường phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn các mục tiêu; chủ động phương án xử lý các tình huống bạo loạn, biểu tình, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là đổi mới phương thức quản lý dân cư từ thủ công sang quản lý điện tử, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, lực lượng CSND Lâm Đồng là một trong những lực lượng xung kích tuyến đầu, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, tham gia chốt chặn, kiểm soát đi lại giữa các vùng dịch cả ngày lẫn đêm, góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19... phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các tập thể được nhận Cờ thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Bộ Công an. Ảnh: Tiến Dũng

• Pv: Đại tá có thể cho biết để hoàn thành trọng trách của Đảng và Nhân dân giao phó, trong thời gian tới, lực lượng CSND Công an Lâm Đồng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ gì?

• Đại tá Trương Minh Đương: Một là, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng lực CSND nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, ra sức thi đua lập nhiều thành tích hơn nữa, phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với nhận thức sâu sắc quan điểm “CSND từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ”, với tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình”.

Ba là, tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, kéo giảm tội phạm một cách bền vững, lâu dài, bảo đảm TTATXH, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bốn là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân của cán bộ, chiến sỹ CSND. Do đặc thù công tác phải thường xuyên đương đầu với tội phạm hoạt động tinh vi, xảo quyệt, vì vậy mỗi cán bộ, chiến sỹ phải có lập trường chính trị vững vàng, tận tâm, tận tụy trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, không dao động trước những khó khăn, cám dỗ trong cuộc sống.

Năm là, tăng cường ứng dụng các thành tựu của khoa học - công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

• Pv: Cảm ơn Đại tá Trương Minh Đương!

