Lâm Đồng tổng kết Nghị quyết số 10 NQ/TW và Kết luận số 12 - KL/TW của Bộ Chính trị

(LĐ online) - Chiều 15/7, tại TP Đà Lạt, đã diễn ra hội nghị tổng kết Nghị quyết số 10 NQ/TW và Kết luận số 12 - KL/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Lâm Đồng.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó trưởng ban chỉ đạo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/1/2002 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị và đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Duy Đông - Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng các đồng chí là vụ trưởng các vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí lãnh đạo vụ của một số các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị về tình hình triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/1/2002 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3354-KH/BCĐ ngày 23/5/2022 của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2017 - 2016 và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 10-NQ/TW và Kết luận 12-KL/TW), Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 3/6/2022 tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12KL/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và địa phương trong tỉnh bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo, của Tỉnh ủy để tổ chức tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 10NQ/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, nội dung báo cáo đã phản ánh đúng thực tiễn, rút ra những mặt đạt được, những vấn đề chưa đạt được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi tổng hợp báo cáo của các ngành và địa phương trong tỉnh, UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Báo cáo số 246-BC/TU ngày 15/6/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng).

Tham dự hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên; hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 01/7/2022. Tại Hội nghị này, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng phát biểu, bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002-2020 và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời, trình bày tham luận về “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển tỉnh Lâm Đông trở thành trung tâm của cả nước về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó, đề ra các giải pháp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp; các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao…

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu và kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng tại Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp cũng cho biết, ngày 12/7/2022, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12KL/TW của Bộ Chính trị, hội nghị do đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì, thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành và địa phương.

Hội nghị đã đánh giá, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương, chính sách khác của Đảng và Nhà nước, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, như: Kinh tế có sự phát triển vượt bậc, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 20 năm 2002-2020 đạt 10,4%, bình quân 5 năm giai đoạn 2011-2015 đạt 8,4%, giai đoạn 2016-2020 đạt 5,82%; tổng thu ngân sách nhà nước từ 504 tỷ đồng năm 2002 tăng lên 9.423 tỷ đồ năm 2020 và năm 2021 đạt 11.009 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người từ 3,7 triệu đồng năm 2002, tăng lên 63 triệu đồng năm 2020 và 65,9 triệu đồng năm 2021 (gấp 17 và 17,8 lần so năm 2002); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2020 đạt 25.353 tỷ đồng, năm 2021 đạt 27.365 tỷ đồng (gấp 17,8 và 19,2 lần so năm 2002); quy mô, chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế tăng mạnh; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện; bộ mặt nông thôn, đô thị đổi mới mạnh mẽ. Lĩnh vực văn hoá, xã hội đã tạo bước chuyển biến căn bản và có nhiều tiến bộ rõ nét. An ninh chính trị - trật tự xã hội cũng được ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp báo cáo tổng kết Nghị quyết số 10 NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Lâm Đồng

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm chính trị cao, có trọng tâm, trọng điểm, quan tâm công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sớm xóa thôn trắng đảng viên (toàn tỉnh có 4.073 đảng viên là người đồng bào DTTS, chiếm tỷ lệ 10,4% tổng số đảng viên). Việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu của địa phương và Trung ương cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về một số kết quả đạt được, cũng như những tiềm năng, thế mạnh và cả những vấn đề còn tồn tại trên các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, đô thị, du lịch… của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng kiến nghị về vấn đề giao thông và đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận đã tiếp thu toàn bộ những ý kiến góp ý của đại diện các bộ, ngành Trung ương và của Ban Chỉ đạo; đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh: Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng phải khẳng định là tỉnh Lâm Đồng thời gian qua đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên. Với điều kiện tự nhiên và những khó khăn mang tính chất đặc thù của một tỉnh miền núi Tây Nguyên thì những phát triển của tỉnh thời gian qua cũng thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh tỉnh nhà. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ mong muốn các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo ghi nhận, chia sẻ để từ đó quan tâm, hỗ trợ để thúc đẩy Lâm Đồng phát triển tốt hơn trogn thời gian tới.

Phân tích rất nhiều yếu tố còn đang tồn tại dẫn đến còn gây ra những hạn chế cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng cũng kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo một số vấn đề; trong đó, đặc biệt kiến nghị về việc quan tâm hỗ trợ tỉnh đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng và liên vùng, nhất là kết nối Lâm Đồng với tỉnh Đồng Nai, TP Hồ CHí Minh, tạo động lực để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ những khó khăn về vị trí địa lý và những khó khăn về giao thông của tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí khẳng định rằng, Lâm Đồng là tỉnh xa trung tâm, xa cảng biển, kết nối giao thông cũng còn kém còn nhiều hạn chế trong kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhưng Lâm Đồng với vị trí của mình cũng có vai trò và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở vùng Tây Nguyên, tỉnh cũng có vai trò kết nối quan trọng với 3 vùng là Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ nên cũng cần được quan tâm đầu tư phát triển xứng tầm.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu đánh giá cao kết quả ngành nông thôn Lâm Đồng đạt được

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu tỉnh quan tâm, tập trung một số vấn đề mà tỉnh có thế mạnh như xây dựng để phát triển tỉnh trở thành địa phương đi đầu cả nước trong các mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm; đây là những mô hình kinh tế mới mà chính phủ đã ban hành và phù hợp với tình hình của tỉnh. Có những cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực vào đầu tư phát triển ở địa phương; tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư cho phát triển.

Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị

Đối với một số kiến nghị của tỉnh, sau khi đi khảo sát thực tế vào buổi sáng cùng ngày và lắng nghe những kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng nhấn mạnh hoàn toàn ủng hộ việc thúc đẩy sớm đưa vào khởi công tuyến cao tốc Tân Phú - Liên Khương. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý tỉnh trong quá trình thực hiện trên toàn tuyến cần mở rộng quy mô một cách đồng bộ; quan tâm quy hoạch các điểm kết nối trên tuyến cao tốc hợp lý hơn để tăng hiệu quả kết nối giao thông phục vụ phát triển kinh tế.

Các đại biểu các bộ, ngành Trung ương tham dự hội nghị

Đặc biệt, đồng chí cũng gợi ý tỉnh cần phải quản lý tốt quỹ đất ở 2 bên tuyến cao tốc, vì đây là cơ hội để tạo nguồn lực cho tỉnh phát triển, phải đưa vào kế hoạch để biến khu vực này thành hành lang kinh tế cho tỉnh. Bộ Trưởng cũng bày tỏ quan điểm hoàn toàn ủng hộ tỉnh mở rộng sân bay Liên Khương, khôi phục tuyến đường sắt và mở nhà máy luyện nhôm…

Với vị trí địa lý và đặc thù của tỉnh, đồng chí Bộ trưởng cũng gợi ý thời gian tới, Lâm Đồng phải đề ra mục tiêu cụ thể trong đó nên tập trung vào phát triển tỉnh bền vững dựa trên 3 trụ cột: Kinh tế, văn hoá xã hội và môi trường. Và với đặc thù vốn có về cảnh quan, khí hậu…, Bộ trường cũng gợi ý tỉnh cần suy nghĩ đến việc xây dựng địa phương trở thành một nơi có chỉ số hạnh phúc cao nhất, có chỉ số hài lòng của con người tốt nhất.

NGUYỄN NGHĨA