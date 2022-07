Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng Khoá X

(LĐ online) - Sáng 8/7, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục buổi làm việc thứ 2. Trong buổi sáng nay, phiên họp sẽ dành phần lớn thời gian để các đại biểu HĐND chất vấn các cơ quan nhà nước và đại diện lãnh đạo các cơ quan trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch HĐND sẽ giải trình trước đại biểu HĐND một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, các đại biểu đạt câu hỏi: Hồ sơ về thừa kế tài sản về đất của cha mẹ cho con cái vẫn còn một số bất cập do vướng một số quy định của pháp luật do cha mẹ mất. Cử tri cho rằng, việc nhận thừa kế là quyền lợi hợp pháp của Nhân dân, vì vậy, ngành chức năng có biện pháp như thế nào để đảm bảo quyền lợi của Nhân dân?

Từ năm 2022, Lâm Đồng sẽ chỉ dùng 2 loại vắc xin Pfizer và Moderna và được sử dụng theo hạn sử dụng in trên bao bì.

Ngành y tế hiện nay đã phối hợp với ngành công an, ngành giáo dục, UBND các huyện, thành để phối hợp tuyên truyền và để cập nhật thường xuyên danh sách, tỷ lệ người tiêm vắc xin. Đến nay, tỷ lệ người dân đi tiêm rất tốt, đảm bảo lộ trình đề ra.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận trả lời: Tỷ lệ tiêm mũi 3 đã đạt 99,7% và hiện tại tỉnh đã tiếp nhận lô mới vắc xin Pfizer. Hiện nay, người từ 18 tuổi trở lên tiêm nhắc lại lần 1 đạt tỷ lệ 57,9%, từ 12 - 18 tuổi tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 41%. Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 76,7%, mũi 2 đạt 39%. So với cả nước thì tỷ lệ này đạt cao.

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, giải trình về các nội dung mà cử tri quan tâm

Ngay sau phiên chất vấn, đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo, giải trình về nội dung mà cử tri quan tâm.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cho biết: Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và tác động từ cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina, cùng với đó là giá các loại hàng hóa thiết yếu như xăng dầu, lương thực, phân bón, vật liệu xây dựng… tăng cao; thiên tai, biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, những yếu kém, tồn tại của địa phương, như: Chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế còn hạn chế, một số lĩnh vực xã hội còn bức xúc, kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Song, với tinh thần “Đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và Nhân dân các dân tộc của tỉnh nhà đã đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, phát huy nội lực, tiếp tục khơi dậy tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, đề ra các biện pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nhìn lại kết quả khá toàn diện trong 6 tháng đầu năm 2022, chúng ta vui mừng, phấn khởi với những kết quả, thành tích đã đạt được; dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, kinh tế - xã hội của tỉnh giữ được sự ổn định; các hoạt động sản xuất, thương mại, du lịch, văn hóa đã trở lại trạng thái bình thường như trước khi có dịch bệnh Covid-19 và có bước phát triển mạnh; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được củng cố và tăng cường; quan hệ đối ngoại được đẩy mạnh; niềm tin của doanh nghiệp, người dân đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố..