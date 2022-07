Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen

(LĐ online) - Ngày 14/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai công tác công an 6 tháng cuối năm.

Đại tá Trương Minh Đương trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng ba do Chủ tịch nước tặng 3 cá nhân có thành tích suất sắc

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trương Minh Đương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo trực tiếp các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất những tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Trong những tháng đầu năm, tình hình tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, đã xảy ra 418 vụ, 880 đối tượng phạm tội, so với cùng kỳ năm trước án chung giảm 21,2%.

Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để xảy ra đột biến bất ngờ; có nhiều sáng kiến, cách làm hay, giữ vững tình hình an ninh chính trị, và trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực trong công tác nắm tình hình, bám địa bàn, chủ động tham mưu đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đại tá Lê Hồng Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Tại hội nghị, Đại tá Trương Minh Đương đã trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng ba do Chủ tịch nước tặng 3 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Dịp này, Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng tặng bằng khen 17 tập thể, 27 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

THỤY TRANG - TIẾN DŨNG