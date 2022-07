Tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Sáng 29/7, tại thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai, Công an tỉnh đã phối hợp với địa phương tổ chức điểm đầu tiên Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Nhân dân và cán bộ thi trấn Mađaguôi đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng là 1 trong 20 địa phương trong cả nước được chọn làm điểm tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai) và xã Phú Hội (huyện Đức Trọng).

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, năm 2022 tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ yếu ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn và ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, các địa bàn chiến lược, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Tham dự có Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các phòng PV01, PX03, PV05 Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, Công an huyện và đại diện cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân thị trấn Mađaguôi.

Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 17 năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đi vào cuộc sống, tổ chức hướng về cơ sở, góp phần động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương những kết quả mà Nhân dân và cán bộ thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai đã đạt được trong thời gian vừa qua. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Mađaguôi tiếp tục được duy trì phát triển cả về bề rộng, lẫn chiều sâu; được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; MTTQ, các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng; trong đó, lực lượng công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt.

Công tác chỉ đạo tổ chức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thực hiện mạnh mẽ tại tổ dân phố, các khu dân cư, từng bước bám sát và thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu đề ra. Tập trung vào các địa bàn phức tạp, trọng điểm; đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp, tăng cường công tác dân vận và các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân; củng cố xây dựng các mô hình nhân rộng các điển hình tiên tiến và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen của Công an tỉnh cho Ban điều hành mô hình Tổ công tác thăm, gặp, vận động, cảm hoá, giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng của thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai

Phong trào đã góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự ở khu dân cư, không thể xảy ra đột biến bất ngờ; giữ vững an ninh, trật tự, từng bước kiềm chế làm giảm tội phạm tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân gắn liền với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy phục vụ nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đề ra để chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có chiều sâu, đạt hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển toàn diện của địa phương.

Tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Nhân dân và cán bộ thi trấn Mađaguôi đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho Ban điều hành mô hình Tổ công tác thăm, gặp, vận động, cảm hoá, giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng của thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai. Đồng thời, UBND huyện Đạ Huoai tặng 5 giấy khen và thị trấn Mađaguôi tặng 12 giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thị trấn Mađaguôi thời gian qua.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai)

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm biểu dương sức mạnh của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Đồng thời, đây là dịp để động viên, khen thưởng và tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, cơ sở.

Nhân dịp này, xuất hiện nhiều điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tỉnh được các cấp khen thưởng, bao gồm: Bằng khen Bộ Công an cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể, 7 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 21 tập thể 28 cá nhân.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 138 của 2 huyện Đạ Huoai và Đức Trọng cũng khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

AN NHIÊN