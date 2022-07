Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 18/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Đồng chí Bounthong Chitmany trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trên mọi lĩnh vực; cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay.

Đồng chí Bounthong Chitmany thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây; chia sẻ về các hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương của Lào trong việc triển khai các hoạt động Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 và kỷ niệm hai sự kiện trọng đại của hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Bounthong Chitmany dẫn đầu thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm; nhấn mạnh việc hai bên tổ chức kỷ niệm hai sự kiện trọng đại tại mỗi nước vào cùng một thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hai Đảng, hai nước, góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua; cảm ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào và luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Bounthong Chitmany bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua; khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ chung sức, đồng lòng giữ gìn và vun đắp để mối quan hệ thủy chung, sắt son Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, thể hiện đúng tính chất của mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cùng phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạch định đường lối và triển khai thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

(Theo Nhandan.vn)