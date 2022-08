Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

(LĐ online) - Chiều 22/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có buổi làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về việc tiến hành công tác rà soát, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận tại buổi làm việc

Buổi làm việc dưới sự chủ trì điều hành của ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hòa Thượng Thích Thanh Tân - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Cùng tham dự có các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, đại diện các Ban Dân vận, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị liên quan.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các vị trong Giáo hội đã thực hiện góp ý, xây dựng, hoàn thiện báo cáo văn kiện Đại hội. Công tác hậu cần cơ bản đã được chuẩn bị tương đối tốt. Thời gian tới, cần tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Đại hội để giúp cho Tăng, Ni, Phật tử khắp nơi trong tỉnh được biết, được nắm về tiến độ thời gian tổ chức Đại hội, hướng đến Đại hội tổ chức được thành công tốt đẹp. Tăng cường họp mặt để quán triệt, nắm bắt, phê duyệt báo cáo, tích cực truyền thông, trang hoàng cờ hoa, trực quan để tạo khí thế sôi nổi cho Đại hội - một sự kiện trọng đại của Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Dự kiến Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 29 - 30/8/2022 tại hội trường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng. Lưu ý các đại biểu dự đại hội đảm bảo nghiêm quy định 2K về phòng chống dịch Covid-19.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc

Các đại biểu dự họp tham gia phát biểu đề nghị Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Đại hội, các tiểu ban phải được tập hợp, họp thường xuyên, kiểm tra đánh giá từ khâu hậu cần, trang trí đến ẩm thực, an toàn, mỗi nhiệm kỳ cần có sự đổi mới, đoàn kết, hướng đến phát triển hơn. Cơ quan chuyên môn tập trung quan tâm đảm bảo tốt công tác an ninh cho Đại hội. Hỗ trợ tốt nhất các điều kiện bảo đảm an ninh an toàn trước, trong và sau Đại hội. Các đại biểu đề nghị quan tâm đến công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp trong nhiệm kỳ qua, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết, bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ rất quan tâm đến công tác tổ chức Đại hội Phật giáo. Chỉ còn 7 ngày nữa là diễn ra Đại hội, vì vậy đề nghị các ban, tiểu ban Đại hội cần rà soát lại tất cả từ nội dung truyền thông, an ninh trật tự để bàn bạc, thống nhất để tiến trình Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lưu ý tại buổi làm việc: Đề nghị các cơ quan, ban ngành của tỉnh quan tâm phối hợp hỗ trợ tốt nhất mọi mặt để Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ X diễn ra thành công tốt đẹp. Đây thực sự là ngày hội lớn của Tăng, Ni, Phật tử và của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan chuyên môn cần quan tâm đến trình tự, thủ tục, an ninh trật tự, khen thưởng phải thực sự thực chất, nhằm động viên, khích lệ… Mọi yếu tố đều hướng đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần chung vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội; hướng bà con Phật tử, Tăng, Ni, các vị chức sắc Phật giáo luôn làm tốt hơn công tác phật sự phục vụ Tổ quốc, quê hương Lâm Đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lưu ý đặc biệt chuẩn bị kỹ lưỡng cho báo cáo chính trị trình Đại hội để làm nổi bật thành tựu nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Lưu ý công tác tổ chức, kịch bản, khách mời Trung ương, địa phương thật chu đáo, ấm cúng, đoàn kết. Tổ chức trang trọng lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ trước khi diễn ra Đại hội.

Các cơ quan chuyên môn của tỉnh tập trung quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho Giáo hội, cho Ban Trị sự về các điều kiện an toàn trước, trong và sau Đại hội. Đề nghị báo, đài tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền, chuyên trang về Đại hội, về các điển hình cá nhân, tập thể nhằm tạo khí thế sôi nổi cho Đại hội diễn ra thành công.

NGUYỆT THU