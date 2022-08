Bảo Lâm: Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thiết quân luật

(LĐ online) - Chiều 29/8, huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 với nội dung “thiết quân luật”. Buổi diễn tập do đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì, điều hành và giao nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị triển khai các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Lâm năm 2022 do đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự buổi diễn tập

Tham dự buổi diễn tập có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo 11 huyện, thành phố cùng đại diện lãnh đạo lực lượng công an, quân sự các địa phương.

Sau khi được đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quán triệt các nội dung quan trọng trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022, huyện Bảo Lâm đã triển khai thực binh do Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì với nhiều nội dung, tình huống giả định liên quan đến nhiệm vụ thiết quân luật, giới nghiêm. Qua đó, tuyên truyền, định hướng các quy định của thiết quân luật, giới nghiêm tới các tầng lớp nhân dân; triển khai các nhiệm vụ tại chốt kiểm soát bảo vệ các mục tiêu quan trọng, đặc biệt quan trọng của địa phương; chủ động tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong thời gian thiết quân luật; chủ động triển khai các phương án, dự báo tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định sản xuất trên địa bàn.

Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mục tiêu theo tình huống giả định

Trên cơ sở các nội dung liên quan của thiết quân luật nhằm chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; thi hành tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thực hiện lệnh thiết quân luật, giới nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quá trình diễn tập, địa phương đã vận dụng tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và cơ quan quân sự, công an các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể làm tham mưu. Ở từng nội dung của cuộc diễn tập, trên từng cương vị, vai diễn đã có sự chuẩn bị chu đáo bám sát vào ý định của ban chỉ đạo đặt ra. Phần diễn tập thực binh, kết cấu các nội dung thực binh hợp lý, đúng tình huống tác chiến, công tác chỉ huy hiệp đồng chặt chẽ linh hoạt, trình độ khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các lực lượng bảo đảm tốt, đáp ứng nhiệm vụ khi phát sinh các tình huống.

Các lực lượng được trang bị phương tiện, vũ khí tham gia trấn áp người dân bị kích động chống đối thiết quân luật theo tình huống giả định

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đánh giá kết quả cuộc diễn tập

Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như kết quả triển khai cuộc diễn tập. Qua trình cuộc diễn tập được chuẩn bị, vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chiến lược quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới; gắn lý luận tác chiến khu vực phòng thủ với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương; vận dụng giải quyết hiệu quả các tình huống giả định, sát với nguyên tắc, yêu cầu đặt ra.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu: Sau khi kết thúc diễn tập sẽ kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp; hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh và UBND tỉnh về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Bảo Lâm để xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Bảo Lâm nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung phát triển nhanh, bền vững.

HẢI ĐƯỜNG