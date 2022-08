Bảo Lộc: Tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Sáng 17/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Bảo Lộc phối hợp cùng UBND phường Lộc Sơn tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là địa phương được TP Bảo Lộc lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội này trên địa bàn thành phố.

Trao bằng khen của UBND Lâm Đồng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Dự Ngày hội có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo TP Bảo Lộc cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường Lộc Sơn.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân phường Lộc Sơn đã cùng nhau ôn lại chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022).

UBND TP Bảo Lộc khen thưởng cá nhân xuất sắc

Sau 17 năm thực hiện, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã từng bước đi vào cuộc sống của Nhân dân. Nhân dân được tham gia ngày càng nhiều hơn vào việc xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình hành động, quy ước, hương ước bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; được tạo điều kiện để trực tiếp tham gia vào các đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tham gia vào các mô hình tổ chức quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự. Cùng với đó, Nhân dân cũng tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tại Ngày hội, lãnh đạo phường Lộc Sơn đã sơ lược lại những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên bàn trong thời gian qua.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng của UBND phường Lộc Sơn

Phát biểu tại Ngày hội, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Lộc Sơn trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu phường Lộc Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới Nhân dân cùng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc gắp với các phong trào thi đua yêu nước.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục người lầm lỗi giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng; chủ động nắm chắc tình hình để giải quyết các vấn đề phức tạp từ cơ sở tránh phát sinh thành điểm nóng. Đối với lực lượng công an cần tập trung xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trao tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học

Dịp này, phường Lộc Sơn vinh dự có 1 cá nhân được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; UBND TP Bảo Lộc cũng đã trao tặng giấy khen cho 1 cá nhân; UBND phường Lộc Sơn khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương; đồng thời, trao tặng 15 phần (500 ngàn đồng/phần) cho hộ khó khăn và học sinh nghèo hiếu học.

KHÁNH PHÚC