Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo

(LĐ online) - Sáng 24/8, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 90 vị là chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Trường Chính trị đã tham dự lễ khai mạc.

Tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh lần này, các chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh sẽ được thông tin 8 chuyên đề chính gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá tư tưởng trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược ‘Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng - An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Lực lượng dự bị động viên; Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm bồi dưỡng những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các vị chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức, tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Lớp bồi dưỡng kéo dài đến hết ngày 26/8.

