Đạ Tẻh: Tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Chiều 17/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh) đã tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho cán bộ và Nhân dân xã Quảng Trị

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thị trấn Đạ Tẻh đã cùng nhau ôn lại chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022). Đồng thời, điểm lại những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Báo cáo tại Ngày hội, đồng chí Trần Thế Hoàng - Chủ tịch UBND thị trấn Đạ Tẻh cho biết: Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn thực sự trở thành một trong những phong trào phát triển mạnh mẽ, toàn diện với nhiều mô hình, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, đi vào lòng dân, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thông qua phong trào nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy thị trấn Đạ Tẻh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, hàng năm, Ngày hội nói trên được UBND thị trấn Đạ Tẻh tổ chức đã có bước phát triển mới, tính xã hội hóa ngày càng cao theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, nhiều mô hình, tổ chức quần chúng được xây dựng và phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Đạ Tẻh xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Tiếp tục phát động, tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá, phát huy hiệu quả thiết thực phong trào nói trên. Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về tự quản, tự phòng, tự bảo vệ nhằm thúc đẩy công tác xã hội hóa về an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn nói riêng và toàn huyện Đạ Tẻh nói chung.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã tặng bằng khen cho cán bộ và Nhân dân xã Quảng Trị có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 08/CT-BCA-V28 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

