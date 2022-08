Đam Rông: Xây dựng chương trình hành động cho các nghị quyết quan trọng

(LĐ online) - Chiều 23/8, Huyện uỷ Đam Rông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm thống nhất chương trình hành động cho các nghị quyết quan trọng.

Thường trực Huyện uỷ Đam Rông chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng)

Ban Thường vụ Huyện uỷ Đam Rông thống nhất các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Tỉnh uỷ gồm: Nghị quyết số 12 về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 14 về đẩy mạnh cải cách hành chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 16 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2030; Nghị quyết số 18 về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 19 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Cụ thể, huyện Đam Rông sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết số 12 với mục tiêu: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền huyện Đam Rông, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động thương mại điện tử, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số, hướng tới phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 14 hướng tới phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác cải cách hành chính, quyết tâm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, uy tín, năng lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Từng bước hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả 4 khâu đột phá, 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Thực hiện Nghị quyết số 16 với mục tiêu chung: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số toàn diện trên các mặt, lĩnh vực; trong đó, chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung; phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, đề ra mục tiêu và giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn.

Nghị quyết số 18 được huyện Đam Rông xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong huyện để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Quan tâm kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển du lịch theo đúng quan điểm, mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra; cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 18 đã đề ra. Lựa chọn những mục tiêu, khâu đột phá trọng tâm để tập trung chỉ đạo nhằm đạt được kết quả cao nhất; xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy với các nội dung, nhiệm vụ và vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, địa phương phải kiên định với mục tiêu đã đề ra với quyết tâm chính trị cao nhất. Khắc phục mọi khó khăn, thử thách, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình và kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Huyện Đam Rông đề ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 19 với mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025: Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện cơ bản được nhựa hoá và bê tông hoá 95%. Trung tâm Bằng Lăng và trung tâm xã Đạ Rsal đạt đô thị loại V. Đến năm 2030: Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông nội huyện, Quốc lộ 27, Tỉnh lộ 722, Tỉnh lộ 724, 6 tuyến đường liên xã và hệ thống giao thông thôn, xóm và nội đồng.

NGỌC NGÀ