Đinh Trang Hòa: Nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Sau hơn 10 năm nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ, từ một tổ chức cơ sở đảng còn thôn “trắng” đảng viên và còn chi bộ thôn sinh hoạt ghép nhiều nhất của Đảng bộ huyện Di Linh, đến nay, Đảng bộ xã Đinh Trang Hòa đã phấn đấu hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu, tiêu chí trong sạch vững mạnh, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đảng ủy và chính quyền xã Đinh Trang Hòa luôn quan tâm chỉ đạo củng cố lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương

Đinh Trang Hòa là một xã rộng, trải dài, dân số đông với 3.392 hộ (14.766 nhân khẩu), trong đó, đồng bào gốc Tây Nguyên chiếm 57,3% dân số toàn xã, nhân dân sinh sông chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, trồng cây cà phê, cây ăn trái và lúa nước. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, địa phương vẫn còn những khó khăn như kinh tế phát triển chậm, chưa có đột phá; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung của huyện. Đặc biệt là hệ thống chính trị hoạt động chưa đồng bộ, công tác xây dựng Đảng đổi mới chưa kịp thời so với tình hình chung của địa phương, khi bấy giờ vẫn còn thôn “trắng” Đảng viên và có tới 9 chi bộ thôn còn sinh hoạt ghép. Dù nhiều khó khăn là vậy, sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng, Đảng bộ xã Đinh Trang Hòa đã và đang từng bước thu về được “trái ngọt”.

Theo ông Bùi Văn Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đinh Trang Hòa, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy xã Đinh Trang Hòa đã luôn kịp thời triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Theo đó, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, triển khai từng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo từng năm gắn với Phong trào “4 biết, 4 giữ gìn, 4 không, 4 chống” của Ban Thường vụ Huyện ủy phát động; qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, năng lực công tác của cán bộ, quan tâm hơn đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Hiện, Đảng bộ xã Đinh Trang Hòa có 27 chi bộ trực thuộc, gồm 18 chi bộ thôn, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ y tế, 7 chi bộ trường học. Hoàn toàn xóa bỏ thôn “trắng” đảng viên và chi bộ thôn sinh hoạt ghép. Đến nay, Đảng bộ có 200 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra (tăng 46 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ); trong đó, đảng viên nữ chiếm 33%, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 29%, đảng viên trong các tôn giáo chiếm 21%... Cùng với đó, trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị của đội ngũ đảng viên được nâng cao, do đó mà tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên trên 90%.

Mặt khác, xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra 10 lượt đối với chi bộ trực thuộc và 9 lượt đảng viên.

Về công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tại tất cả các thôn của xã Đinh Trang Hòa đều có tổ dân vận hoạt động năng nổ và thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đảng ủy xã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, vì vậy mà đến năm 2019, Đinh Trang Hòa hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan và đang tiếp tục phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm duy trì ổn định mức 7 - 8%/năm, trong đó tỷ trọng nông nghiệp chiếm 3,1%, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đạt 16,9%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 36 triệu đồng/người/năm (vượt 10,5%). Công tác thu ngân sách được triển khai hiệu quả, đạt hơn 25,7 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch huyện giao. Hệ thống thủy lợi, tỷ lệ diện tích canh tác chủ động nước tưới đến năm 2020 đạt trên 70%. Có 100% hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn…

“Thời gian tới, trên tinh thần “Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; quyết tâm giữ vững xã nông thôn mới" cùng với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Kỷ cương - Phát triển"; Đảng ủy Đinh Trang Hòa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống địa phương, tiếp tục củng cố và giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong xã, tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, nhất là người đứng đầu. Nêu cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, đổi mới và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ông Bùi Văn Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đinh Trang Hòa cho hay.

HƯƠNG LY