Hiệu quả việc học tập và làm theo Bác ở Đức Trọng

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Đức Trọng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức, cách làm ý nghĩa, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Về các địa phương trên địa bàn huyện Đức Trọng hôm nay, có thể thấy rõ những đổi thay tích cực từ trong nếp nghĩ, cách làm đã giúp đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Điển hình như thôn Thịnh Long, xã Ninh Loan - một trong 5 xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đức Trọng, có diện tích 145 ha, 179 hộ gia đình sinh sống với 614 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Trước đây, việc sản xuất của bà con phần đông mang tính tự phát, trình độ canh tác chưa cao, chủ yếu theo phương thức truyền thống. Do đó, sản phẩm làm ra chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả thấp, đầu ra bấp bênh…, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người dân. Qua triển khai các phong trào thi đua yêu nước, Thịnh Long giờ đây đã thay da đổi thịt, Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường, dọn dẹp rác thải, xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp”... Ông Trần Văn Hiếu - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Nhân dân thôn Thịnh Long cho hay: “Tư duy thay đổi, cách làm thay đổi sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Điều quan trọng nhất trong công tác dân vận của Chi bộ thôn Thịnh Long chính là nêu gương sáng theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước giúp cho người dân hiểu, dân tin và làm theo”.

Không riêng người dân thôn Thịnh Long, xã Ninh Loan, các tầng lớp Nhân dân trong huyện Đức Trọng đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nổi bật nhất là phong trào xây dựng Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy vai trò chủ thể của người dân, đến nay, toàn huyện đã triển khai xây dựng 38 Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, 35 Mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”. Toàn huyện đã có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.... Ngoài các mô hình đã xây dựng trước đây, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, như Mô hình “Camera an ninh” ở tổ dân phố 25; tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” ở Tổ dân phố 5, 14; “Hệ thống truyền thanh có dây” ở Tổ dân phố 23; Mô hình “Điện thắp sáng” ở Tổ dân phố 17 của thị trấn Liên Nghĩa; Mô hình “Xây dựng Quỹ Khuyến học” Mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu tiêu biểu” của Thôn R’Chai 3, Phú Hội; Mô hình Đọc sách tại phòng truyền thống xã Tà Hine; Mô hình Trồng cây nha đam mang lại hiệu quả kinh tế cao tại thôn Phú Cao, xã Tà Hine; Mô hình “Camera an ninh” ở các khu vực trọng điểm của Công an huyện...

Có thể thấy, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã được huyện Đức Trọng triển khai thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19. Các kế hoạch, chương trình hành động được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội... Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, lan toả và thấm nhuần trong con tim, khối óc của mỗi người và được triển khai, thực hiện qua những việc làm cụ thể nhất, gần với Nhân dân nhất. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01, trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mới đây, huyện Đức Trọng cũng đã biểu dương khen thưởng 13 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai học tập và làm theo Bác.

“Trong thời gian tới, huyện Đức Trọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05, Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII)... Trong đó, tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, sáng tạo. Chú trọng tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền phát huy ý chí tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Đức Trọng thành thị xã, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân các dân tộc trong huyện”, ông Nguyễn Đình Phi - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Trọng nói.

NHẬT MINH