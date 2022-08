Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2022

(LĐ online) - Chiều 5/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 8/2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị với sự chủ trì của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Trung Hiếu và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng Vương Tôn Kiên. Tham dự có ông Ngô Văn Ninh – Người phát ngôn của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đài PTTH Lâm Đồng, Đặc san Dalat Info, Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tình hình hoạt động báo chí tháng 7/2022, các cơ quan báo chí tỉnh Lâm Đồng đã bám sát định hướng, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý cũng như các diễn biến thời sự xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ động, tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Báo chí tiếp tục quan tâm phản ánh về hoạt động của Đảng bộ và chính quyền các cấp trong công tác quản lý, điều hành tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tháng.

Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn đóng trên địa bàn Lâm Đồng tiếp tục có nhiều tin bài phản ánh tình hình hoạt động và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; cập nhật kịp thời thông tin về những sự kiện, vụ việc diễn ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Báo chí ngoài tỉnh cũng phản ánh về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, những bất cập trong công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng. Những vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, pháp luật cũng được khai thác, phản ánh kịp thời, đầy đủ và đánh giá đúng mức về các vấn đề xảy ra tại địa phương.

Các phóng viên trao đổi ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các nhà báo đã trao đổi một số ý kiến như: Các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý vụ việc nhóm người lạ kiên quyết ngăn cản phóng viên Dân Việt tác nghiệp nơi hành lang hồ Próh (huyện Đơn Dương) bị xâm hại mà báo Dân Việt đã đưa tin, cụ thể là nhóm người này quyết liệt yêu cầu phóng viên ra khỏi khu đất đang canh tác thuộc hành lang bảo vệ hồ Próh, không những thế còn tự ý thu giữ máy quay, chân máy của nhóm phóng viên đang tác nghiệp, đem bỏ lên mặt đường; một số địa phương chưa phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí trước những vụ việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn…

Trước ý kiến trao đổi của các nhà báo, người phát ngôn của UBND tỉnh và chủ trì hội nghị đã trả lời và cung cấp những thông tin liên quan.

Định hướng tuyên truyền trong tháng 8, đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục phối hợp tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: Thông tin, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng 8/2022; tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7, mục tiêu và nhiệm vụ tháng 8/2022; thông tin, tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 13/7/2022 của Tỉnh ủy.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 - 2010 và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kết luận số 36-KL ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về “Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến 2030, tầm nhìn đến 2045” gắn với tuyên truyền về công tác phòng chống tiên tai trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 06/9/2021, Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 14/02/2022 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với chuyên đề năm 2022; tiếp tục thông tin, tuyên truyền kết quả sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy…

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022; tuyên truyền các hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022…

TUẤN HƯƠNG