Khối thi đua số 4 Công an tỉnh Lâm Đồng sơ kết Phong trào Vì an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Chiều 24/8, tại Công an TP Bảo Lộc, Khối thi đua số 4 Công an tỉnh Lâm Đồng gồm công an 12 huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà - Cụm trưởng và Công an TP Bảo Lộc - Cụm phó chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Cùng với đó, dịch Covid-19 trên thế giới nói chung, trong nước và tỉnh Lâm Đồng nói riêng tuy đã được kiểm soát, song vẫn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống xã hội. Các thế lực thù địch, phản động chuyển hướng chống phá qua không gian mạng. Tội phạm, tệ nạn xã hội với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh đã đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ thực tiễn và dự báo các vấn đề liên quan, công an các huyện, thành phố thuộc Khối thi đua số 4 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức, xây dựng và phát triển Phong trào Vì an ninh Tổ quốc. Trên tinh thần đó, công an các huyện, thành phố trong tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch mở nhiều đợt cao điểm thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân; chào mừng, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân…

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công an các huyện, thành phố trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chị thỉ của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ những phong trào, hoạt động, phần việc, nhiệm vụ được triển khai đồng bộ góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên toàn địa bàn tỉnh; các vấn đề dân tộc, tôn giáo cơ bản được giữ vững.

Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương. Công an các địa phương đã chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội mang lại sự bình yên cho Nhân dân.

Khối thi đua số 4 Công an Lâm Đồng trao phần quà 65 triệu đồng cho Trung úy Bùi Thanh Lâm, cán bộ công tác tại Công an TP Bảo Lộc

Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 417 vụ phạm tội về trật tự xã hội; trong đó, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 52 vụ. Đến nay, công an các địa phương đã khám phá làm rõ 356 vụ, đạt 85,37%; riêng án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khám phá, làm sõ 51 vụ, đạt 98,07% vượt chỉ tiêu đề ra.

Đối với tội phạm ma túy, công an các địa phương đã triệt phá 184 vụ; đồng thời, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 46 trường hợp và lập hồ sơ, quản lý, giáo dục 466 trường hợp. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm kinh tế, môi trường, chức vụ cũng được triển khai có hiệu quả.

Với việc xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” rộng khắp, công an các địa phương đã huy động sức dân cùng chung tay tham gia đấu tranh, tố giác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hiệu quả. Qua đó, công an 12 huyện, thành phố trong tỉnh đã tiếp nhận 1.518 tin báo liên quan đến các vấn đề an ninh trật tự. Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh giải quyết 1.065 tin có sự vụ, giá trị.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông được công an các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Theo thông kế, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông (giảm 1 vụ) làm 33 người chết (giảm 4 người chết) và 32 người bị thương (tăng 4 người bị thương) so với cùng kỳ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cáo những kết quả mà công an các huyện, thành phố thuộc Khối thi đua số 4 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Đại tá Lê Hồng Phong cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn mà công an các địa phương cần khắc phục để thực hiện tốt Phong trao thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong những tháng cuối năm 2022 và xuyên suốt trong thời gián tới. Đó là, tình hình tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi; thực trạng an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; công tác nắm bắt, dự báo tình hình của công an một số địa phương còn nhiều thời điểm chưa kịp thời; tỷ lệ điều tra an chung chưa chất chỉ tiêu được giao; hình thức, nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đến người dân chưa thật sự phong phú, đa dạng; việc phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa cơ quan công an và cơ quan truyền thông tại một địa phương đôi lúc chưa có sự phối hợp nhịp nhàng…

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; phải phát huy tốt trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng bền vững.

Tại hội nghị, Khối thi đua số 4 Công an Lâm Đồng cũng đã trao tặng phần quà trị giá 65 triệu đồng cho Trung úy Bùi Thanh Lâm, cán bộ công tác tại Công an TP Bảo Lộc có hoàn cảnh khó khăn.

KHÁNH PHÚC