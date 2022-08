Lạc Dương: Gặp mặt nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ

(LĐ online) - Chiều 4/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, Thường trực Huyện ủy đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện 7 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch trên các lĩnh vực, tăng trưởng so với cùng kỳ, kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; toàn huyện hiện có 19 sản phẩm OCOP được công nhận, huyện đã thành lập Câu lạc bộ sản phẩm OCOP và vận hành Trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP. Kinh tế hợp tác, liên kết trong nông nghiệp ngày càng mở rộng, đến nay, trên địa bàn huyện có 22 hợp tác xã với tổng số vốn điều lệ 50,3 tỷ đồng và 36 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - du lịch dần phục hồi và phát triển. Công tác quy hoạch, đầu tư công đạt tiến độ, đến nay các dự án, công trình đầu tư công đã giải ngân đạt 57% kế hoạch, trong đó dự án, công trình chuyển tiếp giải ngân đạt 60% kế hoạch, khởi công mới giải ngân 55% kế hoạch. Đến ngày 02/8/2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 82% kế hoạch, trong đó phần huyện thu đạt 93% kế hoạch (tương đương 105 tỷ đồng), riêng thu từ thuế phí vượt 46 % kế hoạch (tương đương 70 tỷ đồng). Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt được nhiều kết quả, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân có nhiều cải thiện về mặt vật chất cũng như về tinh thần. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên tất cả các mặt.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đóng góp ý kiến tại buổi gặp mặt

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: việc thâm canh, chăm sóc cây cà phê chưa thực sự được người dân quan tâm đúng mức; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và diện tích rừng bị tác động còn tăng so với cùng kỳ; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai còn chậm so với yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu của người dân; việc phát hiện, xử lý hành chính vi phạm về san ủi đất và khai thác khoáng sản trái phép chưa được kịp thời… Do đó, huyện Lạc Dương đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Toàn Đảng bộ huyện với quyết tâm cao nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà địa phương đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến nhằm thúc đẩy sự phát triển của huyện và tin tưởng địa phương sẽ tiếp tục có những bước đột phá trên các lĩnh vực và sớm trở thành huyện nông thôn mới.

TUẤN HƯƠNG