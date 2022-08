Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều 18/8, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Bộ Công an chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an Lâm Đồng đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh trật tự, cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra. Chủ động bám địa bàn nắm tình hình, quản lý, giám sát chặt số đối tượng trọng điểm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến địa phương; đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đoàn công tác của Bộ Công an cũng đã nghe lãnh đạo phòng chức năng trực thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng trình bày thêm về kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, thanh tra, kiểm tra, giám sát, đào tạo, bồi dưỡng, hậu cần đảm bảo của Công an tỉnh từ đầu năm đến nay.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an tỉnh, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục cùng Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, chú trọng về nội dung và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tăng cường thực hiện tốt công tác cán bộ, quan tâm đến quy hoạch, chọn nguồn nhân sự, coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ… Công tác thi đua khen thưởng phải chính xác, đúng người, đúng thành tích, tạo sự lan tỏa trong toàn lực lượng.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã chính quy vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, có trụ sở làm việc độc lập, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác dân vận ngay tại địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Về các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ giao Văn phòng Bộ Công an tiếp thu, ghi nhận và phối hợp cùng các cục, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ trả lời bằng văn bản.

Lãnh đạo Công an tỉnh

Trong chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác cũng đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và làm việc với Công an xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng). Về phía tỉnh Lâm Đồng, có Đại tá Trương Minh Đương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; về phía huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy, Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng.

Tại xã Hiệp Thạnh, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã cùng đoàn công tác đã nghe Thiếu tá Hoàng Văn Phước - Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh báo cáo hình hình hoạt động. Cụ thể, Công an xã Hiệp Thạnh được bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã vào tháng 6/2019.

Hiệp Thạnh có 5 thôn; trong đó, có 2 thôn trọng điểm về an ninh trật tự (Phi Nôm, Bồng Lai). Tháng 12/2015, xã Hiệp Thạnh được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến ngày 16/6/2022, được công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao. Dân số xã Hiệp Thạnh có 4.869 hộ, với 20.291 nhân khẩu (bao gồm cả tạm trú).

Thời gian qua, Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triểm khai đồng bộ các biện pháp công tác, qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tin tưởng, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tại buổi làm việc, Công an xã Hiệp Thạnh và Công an huyện Đức Trọng có kiến nghị một số nội dung như: Bồi dưỡng lực lượng Công an xã; cơ chế chính sách đối với lực lượng trị an ở cơ sở; trang cấp ô tô, xe máy cho lực lượng công an xã...

Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tất cả những ý kiến trên đều được Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ tiếp thu, giải trình. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị lực lượng công an xã phải nghiên cứu và hiểu thấu đáo chức năng, nhiệm vụ của Công an xã; đặc biệt chú ý tới mối quan hệ của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở và mối quan hệ của công an bán chuyên trách trước đây và nay đang sử dụng lực lượng nguồn trong lực lượng trị an trong thời gian sắp tới; coi trọng công tác nắm tình hình tại địa phương, đặc biệt quan tâm đến nghiệp vụ cơ bản cũng công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự ở cơ sở; đồng thời, chú ý tới công tác phong trào và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt chú ý tới công tác dân vận, vì việc gì dân vận khéo cũng thành công.

Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an xã Hiệp Thạnh Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà Công an xã Hiệp Thạnh

THỤY TRANG – VÕ LAN